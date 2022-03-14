24 лютого росія почала війну проти України, яку назвала «спецоперацією», і дала своїм солдатам наказ стріляти по цивільних, їхніх будинках, лікарнях, садочках, пологових будинках, історичних пам’ятках. Українські чоловіки й жінки стали до зброї, взялися волонтерити, а дітей та слабких вивозять подалі від війни. Для тих, хто їде до Європи, є кілька варіантів отримання притулку. Можна попросити статус біженця, а можна ― тимчасовий захист. Що таке тимчасовий захист для українців і як його оформити ― повідомляє Центр протидії дезінформації України.

Що таке статус «тимчасовий захист»

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує: 4 березня почала діяти Директива тимчасового захисту Європейського Союзу, яка гарантує негайний захист особам, що тікають від війни.

Це пов’язано з кількома факторами: багато українців мають родичів у ЄС, багато кого війна застала в Євросоюзі, Україна впевнено рухається до ЄС. Тому країни ЄС крім біженства запропонували особливий вид допомоги українцям.

Хто може отримати тимчасовий захист у ЄС

громадяни України, які проживали в країні включно до 24 лютого і були вимушені її залишити через війну;

особи, які отримали політичний притулок в Україні;

громадяни інших країн, які легально перебували на території України;

особи без громадянства.

Тимчасовий захист дає право

на освіту;

медичне страхування та обслуговування;

постійне проживання терміном 1 рік з можливим продовженням до 3 років;

доступ до ринку праці;

соціальну допомогу;

забезпечення житлом.

Чи можна повернутися до України, маючи тимчасовий захист

Повернутися до країни громадянства можна в будь-який момент.

Можна отримати статус біженця у майбутньому.

Центр протидії дезінформації застерігає: не поспішайте зі своїм рішенням, у вас є щонайменше тиждень, щоб зареєструватися.

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