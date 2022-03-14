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Що таке тимчасовий захист для українців у Євросоюзі та як ним скористатися

14.03.2022

24 лютого росія почала війну проти України, яку назвала «спецоперацією», і дала своїм солдатам наказ стріляти по цивільних, їхніх будинках, лікарнях, садочках, пологових будинках, історичних пам’ятках. Українські чоловіки й жінки стали до зброї, взялися волонтерити, а дітей та слабких вивозять подалі від війни. Для тих, хто їде до Європи, є кілька варіантів отримання притулку. Можна попросити статус біженця, а можна ― тимчасовий захист. Що таке тимчасовий захист для українців і як його оформити ― повідомляє Центр протидії дезінформації України.

Що таке статус «тимчасовий захист»

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує: 4 березня почала діяти Директива тимчасового захисту Європейського Союзу, яка гарантує негайний захист особам, що тікають від війни. 

Це пов’язано з кількома факторами: багато українців мають родичів у ЄС, багато кого війна застала в Євросоюзі, Україна впевнено рухається до ЄС. Тому країни ЄС крім біженства запропонували особливий вид допомоги українцям.

Хто може отримати тимчасовий захист у ЄС

  • громадяни України, які проживали в країні включно до 24 лютого і були вимушені її залишити через війну; 
  • особи, які отримали політичний притулок в Україні; 
  • громадяни інших країн, які легально перебували на території України; 
  • особи без громадянства.

Тимчасовий захист дає право

  • на освіту;
  • медичне страхування та обслуговування;
  • постійне проживання терміном 1 рік з можливим продовженням до 3 років; 
  • доступ до ринку праці; 
  • соціальну допомогу; 
  • забезпечення житлом.

Чи можна повернутися до України, маючи тимчасовий захист

  • Повернутися до країни громадянства можна в будь-який момент.
  • Можна отримати статус біженця у майбутньому.

Центр протидії дезінформації застерігає: не поспішайте зі своїм рішенням, у вас є щонайменше тиждень, щоб зареєструватися.

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