Україна 19-й день бореться з російськими загарбниками, які вбивають наших жінок, дітей та чоловіків. Увесь світ підтримав Україну, а США та Євросоюз запровадили санкції проти росії та допомагають нам. Українці можуть отримати прихисток у Європі, а нашій армії постачають зброю для захисту від російських окупантів. Потужною є і культурна підтримка ― і великий вклад у це робить Литва.

Литва ― колишня країна СРСР і розділила свого часу долю українського народу ― зараз великий друг України і підтримує нас в усіх сферах.

Серед іншого, теплий для наших сердець момент ― підтримка співаків із Литви.

Литовський гурт LT United, який посів 6 місце на Євробаченні-2006 з піснею-гімном «We are the winners of Eurovision» («Ми переможці Євробачення»), переробив її на «You are the winners, Ukraina» («Ви переможці, Україно») на підтримку України у війні з росією. Власне, слово «Україна» у своїй пісні вони не стали перекладати англійською, і воно так і вимовляється: «Україна».

В пісні литовські музиканти посилають «русскій ваєнний карабль» у відомому всім напрямку. Легендарна фраза, яка уособлює тепер боротьбу з росією в усьому світі, стала приспівом: «Русский корабль, иди на***. Слава Україні! Героям слава!»

Такою була пісня LT United «We are the winners of Eurovision»:



Пісня гурту LT United на честь України ― «You are the winners, Ukraina»:



Нагадаємо, мер столиці Литви ― Вільнюса у перші дні російсько-української війни перейменував вулицю, на якій розміщено посольство росії, на «вулицю Героїв України».

У березні 2022 року назву вулиці з посольством росії мають намір змінити і в Ризі ― столиці Латвії. Вона називатиметься «вулиця Незалежності України».

