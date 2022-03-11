Компанія ANDRE TAN почала шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу. Як підтримати ініціативу ― читайте в матеріалі.

«Ми пишаємось нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ і тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою! Вкотре хочемо висловити подяку всім, хто допомагає! Ви наші герої!

А тепер трохи цифр для історії. На сьогодні ми відшили:

🇺🇦 більше 1000 флісових кофт;

🇺🇦 більше 1000 флісових штанів;

🇺🇦 більше 2000 спідньої білизни;

🇺🇦 більше 1000 теплих жилетів;

🇺🇦 500 спальних мішків!»

Також кожному можна долучитися до збору коштів для закупівлі необхідної тканини:

«Наразі усі зусилля кидаємо на пошиття бронежилетів. Тому дуже необхідна тканина! Конче потребуємо флісу!!! Його майже нереально знайти! Тому дуже просимо допомогти знайти тканину! Та долучитись до збору коштів для закупівлі необхідної тканини. 4441114444629099 (Алексенко Олександра)».

Більше на тему: Ваша армія вбиває стареньких, дітей та жінок: Станіслав Боклан звернувся до росіян

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.