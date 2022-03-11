Як громадянам поводитися на блокпостах

З 24 лютого росія веде підлу війну проти України, обстрілюючи артилерією та авіацією цивільних людей, пологові, лікарні, дитячі садочки та житлові будинки. Крім того, в містах діють ДРГ та шпигуни, яких почали закидати ще з 2021 року, перевдягнуті в цивільне росіяни пробираються у міста. Для безпеки українців та для виявлення ворога в населених пунктах і на дорогах розгорнуто мережу блокпостів, де перевіряють усіх, хто проїжджає.

Міністерство внутрішніх справ розробило інструкцію для громадян, як правильно поводитись на блокпостах, щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю та не нервувати ні військових, ні себе зайвий раз.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що такі заходи необхідні для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ.

Що варто знати про блокпости:

Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, дотримуйтеся нескладних правил. Попри відсутності великої кількості машин та людей на вулицях міст продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в громадських місцях.

Як поводитися на блокпостах українцям:

зменшити швидкість;

вимкнути фари;

завчасно приготувати документи, які посвідчують особу;

увімкнути аварійне світло і світло в салоні;

не вести відеозйомку, фотографування також заборонено;

без дозволу військових не виходити з автомобіля;

чітко відповідати на запитання військових;

бути готовими на вимогу військових відкрити багажник та салон для огляду;

після огляду та дозволу проїзду швидкість набирати плавно.

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