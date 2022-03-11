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Статус біженця в Німеччині для українців: що дає та як оформити

11.03.2022

Після військового нападу росії на нашу країну багато українців змушені залишити свої домівки і виїхати за кордон. Зараз біженців з України активно приймають як сусідні країни, так і віддалені — як Німеччина. Як же оформити в Німеччині статус біженця і що він дає, а також чим відрізняється статус біженця від тимчасового захисту? Читайте далі.

Статус беженца в Германии для украинцев

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Як оформити статус тимчасового захисту?

Українські біженці, які залишили країну з 24 лютого 2022 року, можуть набути статусу тимчасового захисту по всьому ЄС. У Німеччині це «дозвіл на перебування». Статус тимчасового захисту відрізняється від стандартної процедури біженства і є більш простим.

Статус тимчасового захисту дає такі переваги:

  • вам не треба буде просити про біженство; ви отримаєте дозвіл на перебування незалежно від вашої індивідуальної ситуації, а саме знання мови або особистих доходів;
  • ваш дозвіл на перебування діятиме один рік, а якщо ситуація в Україні не зміниться, то документ може бути продовжено до трьох років;
  • якщо у вас немає засобів для існування, то ви отримаєте фінансову підтримку від держави, щоб заплатити за проживання, їжу, одяг та інше; ви також отримаєте трохи кишенькових грошей;
  • ви зможете працювати в Німеччині.

Як оформити статус біженця?

Експерти запевняють, що якщо ви є громадянином України, то вам немає сенсу зараз подавати заявку про надання біженства. Адже сам процес розгляду заявки може тривати більше року, а результатом може бути відмова.

Статус беженца в Германии для украинцев

Однак якщо ви все-таки наважитеся оформити статус біженця, то вам потрібно знати, що процес складається з таких етапів:

  1. Подання заявки про надання біженства.
  2. Дублін-контроль.
  3. Слухання.
  4. Ухвалення рішення.

Офіційно процес починається лише з подання заявки про надання біженства, але перш ніж це зробити, ви повинні зареєструватися і попросити біженство у прикордонній владі, поліції, відомстві у справах іноземців, центрі прибуття чи центрі первинного прийому претендентів на біженство.

Тільки після реєстрації можна офіційно розпочати розгляд заяви про надання біженства.

При схваленні статусу біженця ви отримаєте:

  • посвідку на проживання, яка діятиме щонайменше 3 роки;
  • спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС;
  • право на працевлаштування та освіту;
  • право на визнання українських дипломів;
  • право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Але ще раз важливо відзначити, що зараз українцям у Німеччині наполегливо рекомендується набувати статусу тимчасового захисту замість традиційного статусу біженця.

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