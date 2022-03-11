Поки українці відчайдушно борються за своє життя та свободу, багато російських зірок показують свою недалекість і щиро не розуміють, чому на їхню країну наклали санкції. Серед них і журналістка Ксенія Собчак. Знаменитість скаржиться на те, що YouTube обмежив монетизацію в росії і тепер вона не зможе отримувати гроші зі своїх відео. Подробиці — далі.

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Останні кілька днів багато відомих росіян скаржаться на те, що через санкції вони тепер не зможуть купувати брендові речі, їздити за кордон або, як у випадку з Ксенією Собчак, монетизувати свої відео на YouTube. Звісно, на тлі вбивств і зруйнованих життів українців такі скарги постають просто безглуздими. Проте Ксенія щиро не розуміє, чому YouTube запроваджує подібні обмеження.

«Ютуб не закрили. Поки що. Але напередодні остаточно обмежили монетизацію — якщо раніше канали могли заробляти хоча б на Преміум та спонсорстві (коли глядачі підтримують канал, бо поділяють позицію, бо шукають інформацію), то тепер — усе. Навіщо? Як це допоможе зупинити те, що відбувається?» — написала Ксенія на своїй сторінці в Instagram.

Журналістка виставляє себе і всіх росіян справжнісінькими жертвами санкцій і нарікає на життя, тоді як в Україні насправді відбуваються страшні злочини. Наприклад, 9 березня в Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на пологовий будинок, внаслідок чого загинули 2 дорослих та 1 дитина, а також постраждали 17 людей.

Як думаєте, засмутилися б жертви злочинів росіян через те, що не зможуть зараз переглянути відео на YouTube чи не поїдуть за кордон?

Висновки робіть самі.

Фото: Mstyslav Chernov

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