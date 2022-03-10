Гартуючи стрічку в Instagram та Facebook зараз можна помітити, що українці масово виставляють патріотичні арт-аватарки. Подробиці – далі у матеріалі.

Таким чином у мережі запустили патріотичний флешмоб, який має об’єднати жителів країни у такий непростий час. Нагадують, що разом ми сила, а наша країна єдина. Ми зможемо перемогти у цій війні та стати ще сильнішими.

Встановити патріотичний арт на аватарку можна за допомогою фоторедактора Photo Lab. Для початку потрібно завантажити програму на телефон, залити будь-яку фотографію та вибрати фільтр. Можна, до того ж, підібрати фон та напис. Наприклад, – STOP THE WAR.

Крім того, створити нову патріотичну аватарку для соціальних мереж можна безпосередньо на сайті https://photolab.me/d/22893545, не завантажуючи програму на телефон.

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