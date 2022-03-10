Зірка серіалів «Кріпосна» та «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк емоційно звернувся до всіх росіян. Він закликав їх нарешті розплющити очі і побачити правду. Крім того, Тарас попросив українців вести інформаційну діяльність та говорити про те, що насправді відбувається у нашій країні. Подробиці — у матеріалі.

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Актор Тарас Цимбалюк з першого дня війни виступав проти путінської агресії. Він неодноразово осуджував російських акторів за мовчання про війну проти України. Зараз Тарас звернувся до всіх росіян.

«Путін пару днів тому заявив, “спецоперація” майже завершена, майже всі українські військові об’єкти, котрі можуть загрожувати московії, знищені. Майже? Цікаво, що ще має ввійти до цих “військових” об’єктів? У пологове відділення вже ракета попала, в дитячий садок — теж, цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали великих міст, також вбивають постійно мирних, котрі трапляються цій дикій орді… — невинні жертви перейшли на тисячі. Наче мораль і людяність військових анулювалась повністю. Про це кричить весь світ! Не чує нас тільки народ, котрий МОЖЕ скинути свого диктатора!» — висловив думку актор на своїй сторінці в Instagram.

Тарас закликав українців говорити про те, що насправді відбувається в нашій країні, щоб руйнувати російські фейки.

«Більшість російських підписників зараз діють наступним чином: спочатку говорять, що ми самі себе стріляємо, шо путін — “асвабадітєль”. Ясно, шо згадають про Крим і Донбас. Далі, вступаючи в переписку, до більшості доходить, що весь світ щось знає, а вони “інформовані” інакше. Щось все-таки бл**ь доходить? Тому я закликаю усіх, хто має аудиторію в соцмережах, вести інформаційну діяльність і говорити про те, що відбувається в Україні!» — написав Тарас Цимбалюк.

Незважаючи на всю трагічність ситуації, актор упевнений, що українці після війни стануть ще більш незалежними та свідомими, а росіянам доведеться відповісти за свої злочини проти нашого народу.

Слава Україні!

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