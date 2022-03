З 24 лютого росія веде війну в Україні, підло обстрілюючи цивільні об’єкти ― будинки, лікарні, дитячі садки, пологові. Українські чоловіки та жінки стали на захист Батьківщини. Та найуразливішими залишаються діти ― події можуть травмувати їхню психіку, налякати, залишити без батьків. Як лікувати переляк у дитини ― радить експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Як Дмитро Карпачов пише у своєму блозі, страх ― одна із захисних реакцій організму людини, зумовлена ​​інстинктом самозбереження. Виникає вона в результаті зіткнення з небезпекою і може спричинити рефлекторну реакцію під назвою переляк. Однак стосовно дітей цей термін має дещо інше значення. Переляк у дитини ― це стан, який відрізняється характерною симптоматикою, асоціюється з пережитим стресом і може мати наслідки для дитячої психіки.

Нервова система маленьких дітей ще недостатньо зріла, щоб стійко переносити потрясіння із зовнішнього світу. У ситуаціях, коли дорослий може лише скрикнути «Ой!», малюк лякається по-справжньому.

Легкі:

Середньоважкі:

Важкі:

Через різницю в життєвому досвіді дорослі та діти бояться різних речей. Наприклад, якщо для нас вереск гальм ― це провісник ДТП, то для дитини ― лише гучний звук. У такій ситуації доросла людина напружиться, озирнеться, спробує піти у безпечне місце. А малюк лише виявить цікавість і подивиться в бік джерела звуку.

При цьому дітей можуть налякати цілком тривіальні речі. Наприклад, голуб, що пролітає над головою, або клоун на святі.

Відразу після сильного переляку малюк перебуває в стресі. Його природний порив ― якнайшвидше притулитися до мами або піти додому, в комфортну обстановку. Деякі діти після цього довго й міцно сплять ― так відновлюється нервова система після раптового навантаження.

Дуже важливо у перші хвилини після цього заспокоїти, обійняти малюка, поговорити з ним тихим, лагідним голосом. Він гостро потребує материнського тепла та спокою.

Наслідки переляку можуть проявитися не відразу. Навіть якщо малюк перестав плакати і повернувся до гри, це не означає, що все минуло. Справа в тому, що емоційне тло дітей до 5 років настільки нестабільне, що спогади про переляк можуть самі по собі викликати сильний стрес. Так формуються страхи, фобії, неврози, які іноді тривають роками.

Перша емоція, з якою стикається мати переляканої дитини, — розгубленість. У перші секунди їй може бути важко зорієнтуватися і визначити так званий «обсяг шкоди». Тому в такій ситуації можна зрозуміти збентеження або вповільнену реакцію на джерело стресу в дитини. За хвилину приходить розуміння, що малюк сильно злякався.

Не всі батьки усвідомлюють ступінь впливу стресу на дитячу психіку. Тому одні можуть заперечувати наявність переляку, інші — пов’язувати з ним будь-які порушення у поведінці чи самопочутті малюка. Все ж таки краще триматися золотої середини: не ігнорувати те, що сталося, але й не списувати на переляк усі проблеми.

Також важливо:

Тема езотеричних ритуалів не найкраща ― маленьку дитину подібні заходи можуть налякати ще більше.

Проте запитайте будь-яку бабусю, як вилікувати дитину від переляку, і отримайте однозначну відповідь: вилити на віск, викачати яйцями тощо. Напевно, ви почуєте приклади успішного позбавлення від наслідків переляку за допомогою замовлянь. Цьому є просте пояснення: мама веде дитину лікувати переляк, проходить обряд і заспокоюється: «Я зробила все, що потрібно, щоб допомогти дитині».

Теоретично впевненість такої мами в чудовому зціленні настільки непохитна, що передається і малюкові. А у спокійної мами ― спокійна дитина. Але все ж таки краще не сподіватися на ритуали, а постаратися вирішити цю проблему традиційними способами.

Тактика ваших дій залежить від двох факторів:

За правильної реакції батьків легкий переляк, як і його короткострокові наслідки, минуть самі собою. З переляком важкої форми, який спричинив енурез або нервовий тик тощо, неможливо впоратися без фахівців. Треба буде відвідати педіатра, невролога та психотерапевта, щоб пройти діагностику та отримати план лікування.

Зі середньоважкими випадками переляку можна спробувати впоратися самостійно. Але важливо враховувати вік дитини.

Малюк ще не може проаналізувати та обговорити те, що сталося. Тому, щоб переконатися, що з дитиною все добре, потрібна буде консультація невролога. Якийсь час вам доведеться підтримувати спокійну атмосферу вдома, відмовитися від звичних активностей, гуляти в тихих парках, уникати спілкування з незнайомими людьми.

Забути пережитий стрес допоможе носіння в слінгу ― так малюк відчуватиме тепло маминого тіла. Можна використовувати фітотерапевтичні засоби ― чай з ромашки, меліси. Вони мають м’яку седативну дію. За призначенням лікаря можна приймати настоянку кореня валеріани як краплі.

Страх невідомості вважається первинною емоцією при переляку. Дитина навряд чи злякається того, що вже бачила чи про що знає. Намагайтеся підготувати її до можливих стресових ситуацій: вчіть поводитися з тваринами, соціалізуйте, привчайте до гучних звуків.

