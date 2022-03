Підлий військовий напад росії на Україну викликав колосальну підтримку всього світу нашій країні. Україну підтримують західні політики, зірки, корпорації та модні доми. Які всесвітньо відомі бренди підтримали Україну ― дізнайтесь далі.

Всесвітньо відомий бренд присвятив свою нову колекцію Україні. Під час показу на всіх гостей чекали футболки в кольорах українського прапора, а також були представлені образи в цих барвах. Крім того, Balenciaga жертвує кошти на гуманітарну допомогу біженцям і закриває свої магазини в росії.

Креативний директор Balmain Олів’є Рустен публічно підтримав Україну і передав кошти на допомогу та підтримку українським біженцям у фонд UNHCR.

Chanel переказав 2 мільйони євро організаціям, які допомагають людям, що вимушено залишили Україну. Крім того, модний дім закрив усі свої магазини в росії.

Французький модний дім висловив підтримку Україні та почав надавати медичну й гуманітарну допомогу українським біженцям.

Люксовий конгломерат LVMH, якому належать Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Tiffany, Celine та ще 70 брендів, передав 5 мільйонів євро Міжнародному комітету Червоного Хреста, щоб допомогти постраждалим від війни. Також вони закривають свої бутіки в росії.

Всесвітньо відомі бренди висловили підтримку Україні та пожертвували по 500 тисяч доларів до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Крім того, вони закрили свої магазини в росії.

Бренд KARL LAGERFELD публічно висловлює підтримку Україні та зупиняє роботу в росії.

Бренд Jimmy Choo підтримав Україну та передав гроші на гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

