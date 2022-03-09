Всесвітньо відомі бренди підтримують Україну
Підлий військовий напад росії на Україну викликав колосальну підтримку всього світу нашій країні. Україну підтримують західні політики, зірки, корпорації та модні доми. Які всесвітньо відомі бренди підтримали Україну ― дізнайтесь далі.
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Balenciaga
Всесвітньо відомий бренд присвятив свою нову колекцію Україні. Під час показу на всіх гостей чекали футболки в кольорах українського прапора, а також були представлені образи в цих барвах. Крім того, Balenciaga жертвує кошти на гуманітарну допомогу біженцям і закриває свої магазини в росії.
Balmain
Креативний директор Balmain Олів’є Рустен публічно підтримав Україну і передав кошти на допомогу та підтримку українським біженцям у фонд UNHCR.
«Наші думки та молитви з українцями. Нас надихає їхня гідність, стійкість і відданість свободі», — написав Олів’є Рустен в Instagram.
Chanel
Chanel переказав 2 мільйони євро організаціям, які допомагають людям, що вимушено залишили Україну. Крім того, модний дім закрив усі свої магазини в росії.
Jacquemus
Французький модний дім висловив підтримку Україні та почав надавати медичну й гуманітарну допомогу українським біженцям.
LVMH
Люксовий конгломерат LVMH, якому належать Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Tiffany, Celine та ще 70 брендів, передав 5 мільйонів євро Міжнародному комітету Червоного Хреста, щоб допомогти постраждалим від війни. Також вони закривають свої бутіки в росії.
GUCCI, Valentino, Giorgio Armani
Всесвітньо відомі бренди висловили підтримку Україні та пожертвували по 500 тисяч доларів до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Крім того, вони закрили свої магазини в росії.
KARL LAGERFELD
Бренд KARL LAGERFELD публічно висловлює підтримку Україні та зупиняє роботу в росії.
«KARL LAGERFELD підтримує всіх, хто постраждав від війни в Україні. Наші серця та думки були з вами із самого початку», — написано в заяві модного дому.
Jimmy Choo
Бренд Jimmy Choo підтримав Україну та передав гроші на гуманітарну допомогу постраждалим від війни.
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