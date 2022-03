Що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення

З 24 лютого росія веде війну в Україні, знищуючи наші міста та підло атакуючи цивільне населення. Крім того, програючи інформаційну війну, росіяни потали атакувати вузли зв’язку. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України ― орган, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, ― повідомила, що робити, якщо окупанти відключили українські канали у вашому населеному пункті.

Окупанти вже обстріляли телевежу в Києві, обмежували можливість телерадіомовлення в захоплених містах на півночі та півдні України.

Проте окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами.

Як підключити українські канали вдома

Також нагадаємо, що наразі триває Національний телемарафон #UAразом: провідні національні телеканали: UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК «Київ», ― об’єдналися задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію щодо війни в Україні.

