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Що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення

09.03.2022

З 24 лютого росія веде війну в Україні, знищуючи наші міста та підло атакуючи цивільне населення. Крім того, програючи інформаційну війну, росіяни потали атакувати вузли зв’язку. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України ― орган, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, ― повідомила, що робити, якщо окупанти відключили українські канали у вашому населеному пункті.

Окупанти вже обстріляли телевежу в Києві, обмежували можливість телерадіомовлення в захоплених містах на півночі та півдні України.

Проте окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами.

Як підключити українські канали вдома 

  • На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
  • На Youtube. Більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео ― якість ― 360р або 480р ― цього буде достатньо).
  • На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
  • У додатку «Дія»: розділ послуги ― «Дія TV».
  • Інтернет-радіо теж передає українське радіомовлення: radioplayer.ua

Також нагадаємо, що наразі триває Національний телемарафон #UAразом: провідні національні телеканали: UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК «Київ», ― об’єдналися задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію щодо війни в Україні.

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