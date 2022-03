Після воєнного вторгнення росії в Україну 24 лютого виникла потреба в альтернативних засобах зв’язку та комунікації. Непоганим рішенням може стати глобальна супутникова система Ілона Маска. Що ж таке Старлінк? І наскільки реальним є її використання в Україні? Дізнайтесь далі.

Глобальна супутникова система Starlink ― розробка компанії SpaceX Ілона Маска. Вона надає доступ до інтернету через мережу супутників. 28 лютого Starlink з’явилась в Україні. Як же вона працює?

Система супутникового зв’язку має мінімальну інфраструктуру на землі. Вона працює за рахунок того, що відправляє сигнал на супутник і приймає сигнал від нього ж. На відміну від інших систем супутникового зв’язку, для користування інтернетом від Starlink потрібен спеціальний пристрій від самої компанії. До нього входить термінал, монтажний штатив і маршрутизатор. Обладнання системи Starlink коштуватиме вам 499 доларів, а вартість місячного абонементу ― 99 доларів. При цьому швидкість передачі становить від 50 Мбіт/с до 200 Мбіт/с.

Проте повноцінною альтернативою традиційним інтернет-провайдерам найближчим часом Starlink навряд чи стане. Найімовірніше, в поточних умовах супутникова система використовуватиметься переважно для державних та військових установ.

