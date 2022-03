Вагітність під час війни — це завжди нелегко. І якщо раптом у вас почалися болі в животі, важливо знати їх причини та способи зняття. Що ж робити в разі болю в животі під час вагітності, розповідає акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк.

Основні причини болю в животі у вагітної жінки та перші способи його зняття:

Матка як м’язовий орган реагує на різні ситуації, починаючи від фізичного навантаження до стресового стану. Але це не означає «загрозу переривання вагітності». Якщо вагітна жінка відчуває скорочення матки, треба за можливості прилягти або присісти, глибоко дихати. Також можна приймати заспокійливі, які ви знайдете тут. Валеріана, наприклад, має спазмолітичний ефект. Кожна вагітна чула про ректальні свічки вібуркол, нох-ша. Хоча доказова медицина не схвалює такі препарати, в реальному житті вони довели свою дієвість!

Це може бути синдром подразненого кишківника, закреп, здуття і діарея. При розладі ШКТ треба дотримуватися попередніх рекомендацій, можна додати такі медикаменти, як еспумізан, хофітол, при діареї — ентеросгель, смекта. Важливо в цьому випадку дотримуватися правильного харчування.

Найчастіше коліки спричинені дизуричними явищами (симптоми, пов’язані з порушенням нормального виділення сечі). До перелічених препаратів можна додати спазмолітики. Це но-шпа, спазмалгон, фітопрепарати, на кшталт канефрону.

Зміна положення дитини спричиняє біль у животі вагітної. Дитина перетискає нервово-судинні пучки, і в цьому випадку допомогою буде зміна положення тіла. Спробуйте декілька поз.

Нагадуємо, що, крім названих причин, існує небезпека гострого живота (серйозне пошкодження органів черевної порожнини), у тому числі апендицит. Саме тому, якщо ці способи та препарати не полегшують болю в животі, а навпаки, стан погіршується, підвищується температура або з’являються кров’янисті виділення, треба негайно звернутися по медичну допомогу!

