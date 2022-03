Український виконавець Андрій Данилко заявив, що змінює слова у своєму хіті «Lasha Tumbai». Тепер, з 24 лютого, коли країна-окупант росія напала на Україну, замість слів «Lasha Tumbai» буде «Russia, Goodbye». Про це артист повідомив в інтерв’ю Дмитрові Гордону. Він пояснив, що раніше через цю пісню потрапив у скандал, бо росіяни чули в ній образливі для себе слова.

Данилко також розповів про те, що тоді російський співак Філіп Кіркоров питав у нього, чи справді в композиції були слова «Russia, Goodbye».

«Для мене ця війна почалася ще у 2007 році. Тільки через те, що я представляв Україну на Євробаченні і обігнав гурт Серебро, вони [росіяни] накрутили так людей, що фраза, якої там зовсім не було… Всі були впевнені, що я це співав. Я був шокований. Я не міг повірити, що на “біле” написали “чорне”. Друзі, з 24 лютого ніякого “Lasha Tumbai” у цій пісні… Це тільки “Russia, Goodbye”. Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви це почули», ― заявив артист.

Знаменитість повідомив, що незважаючи на непросту ситуацію в країні, залишається у Києві, у своїй квартирі на Хрещатику.

«Я скажу одне: Путін ― х**йло! Я вам скажу, друзі: правда на нашому боці. Ми переможемо. Треба сміятися, треба одне одному допомагати, треба одне одного підтримувати. Я захоплююся нашими людьми. Все буде добре!» ― підсумував Данилко.

