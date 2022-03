Західні зірки публічно підтримують Україну у війні проти росії

Після підлого військового вторгнення росії в Україну практично весь світ висловив підтримку нашій країні. Не залишилися осторонь і західні зірки. Вони активно підтримують Україну, а також допомагають гуманітарно та фінансово. Детальніше — далі.

З моменту нападу росії на Україну наша країна щодня отримує підтримку з усього світу, у тому числі від західних зірок. Україну вже підтримали Анджеліна Джолі, Джаред Лето, Мадонна, Леді Гага, Арнольд Шварценеггер, Міла Куніс, Ештон Катчер, Йєн Сомерхолдер, Майкл Дуглас, Стівен Кінг, Раян Рейнольдс, Блейк Лайвлі, Елтон Джон, Девід Бекхем, Сара-Джессіка Паркер та багато інших. Західні зірки допомагають нашій країні інформаційно, гуманітарно та навіть фінансово. Наприклад, Леонардо Ді Капріо передав ЗСУ цілих 10 мільйонів доларів!

Окрім західних зірок Україну підтримують і світові модні доми Valentino та Balenciaga. Також підтримку нашій країні публічно висловив 44-й президент США Барак Обама. Він закликав міжнародне співтовариство допомогти Україні та відкрито засудив воєнну агресію росії.

Слава Україні!

