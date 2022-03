24 лютого росія підступно почала обстріли українських міст із артилерії та літаків. Чоловіки й жінки в Україні хоробро стали до зброї, щоб боронити нашу неньку, проте багато людей втратили дім та роботу. Уряд втілює програму, завдяки якій уже з 7 березня постраждалі зможуть отримати фінансову допомогу 6 500 грн у межах єПідтримки. Саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Виплату 6500 грн допомоги можна оформити через «Дію». Для цього треба мати відкриту карту єПідтримки в одному з українських банків і подати заявку на перерахування грошей.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Хто може отримати допомогу 6500 гривень? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи всіх груп.

Видавати 6500 гривень будуть застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізособам.

Виплата спрямована на підтримку населення в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через війну.

Як отримати 6500 грн у «Дії»:

Як відкрити рахунок для отримання 6500 допомоги?

Можна відкрити поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в одному з банків України, з яким Мінцифри уклало відповідний договір інформаційної взаємодії, та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу «Дія» (Дія).

Для цього зверніться безпосередньо в банк або застосуйте інтернет-банкінг ― на сайті або в додатку зайдіть у меню карт і виберіть пункт «Оформити єПідтримку». Коли карта стане доступною ― починайте маніпуляції в додатку «Дія».

Окрім того потрібно подати запит, який містить такі дані:

Області, де працюватиме послуга:

Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська та м. Київ.

Ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію.

