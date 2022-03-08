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У Черкасах одружилася пара рятувальників

08.03.2022

Війна коханню не перешкода. Це своїм прикладом доводять численні пари, які вирішили узаконити свої стосунки, незважаючи на складну ситуацію в країні. Серед них і пара черкаських рятувальників, які вчора офіційно стали чоловіком та дружиною.

пара спасателей

У Черкаському гарнізоні рятувальників з’явилася нова сім’я — про це повідомляє ДСНС України. Пара узаконила свої стосунки без жодних урочистостей та святкового вбрання. Одягнені у форму молодята пообіцяли бути підтримкою та опорою одне одному, а також розділяти всі радощі та печалі.

За законами воєнного часу факт одруження засвідчив начальник Головного управління, а свідками народження сім’ї Ковалів стали колеги та рідні молодят.

Вітаємо молоду пару і зичимо довгого спільного життя!

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