В умовах війни українські блогери продовжують продукувати підбадьорливий контент. Свідомі українські блогери по-різному долучаються до захисту Батьківщини: хтось іде в тероборону, хтось активно допомагає інформацією та волонтерством, а хтось продовжує знімати українськомовний підбадьорливий та інформативний контент, за можливості виходячи в прямі ефіри. Ми підготували добірку каналів, які варто дивитися в час війни, а саме: канал ім. Т. Г. Шевченка (брати Капранови), Цензор.нет, Самвидав — Пропаганда спокою, Телебачення Торонто, Рагулі та ISLND TV . Подробиці ― далі в матеріалі.

Самвидав — Пропаганда спокою

Ведучий подкасту ХПЗП Костянтин Трембовецький, починаючи з третього дня війни, проводить стрими, покликані донести корисну інформацію та разом трохи заспокоїтися.

Телебачення Торонто — Вторгнення Росії в Україну

Канал Телебачення Торонто, починаючи з четвертого дня, щодня здійснює велику трансляцію з ведучими та гостями, що приєднуються по аудіо- чи відеозв’язку.

Ragulivna — Рагулі

Тетяна Микитенко продовжує випускати ефіри «Рагулі» у звичному форматі.

ISLND TV — Петров live, Іванов live

Ведучі YouTube-каналу по-черзі виходять у прямі ефіри, обговорюють останні події та спілкуються з глядачами.

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