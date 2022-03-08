Настя Каменських закликає матерів росії зупинити війну

Співачка Настя Каменських звернулася до всіх російських матерів. Вона закликала їх зупинити війну, щоб не допустити подальшого кровопролиття і повернути своїх дітей живими додому. Детальніше — далі.

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Співачка Настя Каменських активно підтримує Україну і виступає проти російської агресії. Артистка допомагає країні гуманітарно, дає інтерв’ю міжнародним виданням і закликає всіх росіян зупинити цю війну. А зовсім недавно співачка звернулася особисто до російських матерів.

«Мами росії, зупиніть війну, не бійтеся, вас багато! Ви зможете повернути своїх дітей. Ви зможете не відправити нових солдатів, тут не чекають на них. Наші хлопці змушені стріляти у відповідь, забирати в полон ваших. Їх тут годують, поять, і якщо ви зупините війну — є шанс побачити їх. А ваша влада відправляє мобільні крематорії по ваших солдатів. Просто щоб знищувати загиблих, і вам навіть не скажуть, де вони померли. Зупиніться! Благаємо», — написала Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram.

Співачка закликає всіх російських матерів припинити мовчати, щоб урятувати своїх дітей і не допустити економічного краху країни.

«Не вбивайте своїх дітей мовчанням. Вас багато і ви зможете не допустити, щоб іще більше ваших чоловіків відправили сюди!! Щоб санкції остаточно не зруйнували вашу країну. Ваші хлопці здаються в полон, тому що бачать, що в Україні люди, тут немає нацистів, до них наші ставляться краще, ніж ваші. Невже цього недостатньо, щоб ви зрозуміли, що треба зупинити цю війну», — закликала Настя Каменських.

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