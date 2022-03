Настя Каменських закликає матерів росії зупинити війну

Співачка Настя Каменських звернулася до всіх російських матерів. Вона закликала їх зупинити війну, щоб не допустити подальшого кровопролиття і повернути своїх дітей живими додому. Детальніше — далі.

Співачка Настя Каменських активно підтримує Україну і виступає проти російської агресії. Артистка допомагає країні гуманітарно, дає інтерв’ю міжнародним виданням і закликає всіх росіян зупинити цю війну. А зовсім недавно співачка звернулася особисто до російських матерів.

Співачка закликає всіх російських матерів припинити мовчати, щоб урятувати своїх дітей і не допустити економічного краху країни.

