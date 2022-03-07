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Ославський про російську агресію: гнилим виявляється не тільки їхнє залізяччя

07.03.2022

Експерт багатьох проєктів на телеканалі СТБ Валерій Ославський різко висловився про російських військових. Подробиці ― далі в матеріалі. 

«Іноді тішить те, що те залізяччя, яким вони бомблять наші міста, таке ж старе і гниле, як їхні спроби пояснити собі причини цієї війни. Викривлені пропагандою і вічним самообманом про своє “вєлічіє”, імперські замашки не дають зрозуміти, що весь світ загортається в наш прапор, а великі компанії вважають за ганьбу продовжувати працювати з ними. Напевне тому, що всі навколо них бандерівці і нацисти?!». 

Валерій також розповів про дзвінок від людини, яку він вважав товаришем. 

«Мене вразив зранку дзвінок від людини, яку я вважав товаришем. Він живе там. І ніби не дурний. І ніби роками нормально спілкувались. Я не почув: “Як ти, що ти, чи вивіз сім’ю”. Ні, і навіть не про Донбас. І не про “що я можу сам”. Лиш істеричний крик: “Из-за вас у нас жрать нечего и очереди к банкомату. Люди годами собирали, а теперь снять не могут. Чтоб вы все сдохли!..”. В мене не знайшлось слів. Гнилим виявляється не тільки їх залізяччя. І від того воно не стає менш небезпечним. Воно все одно рвоне. Якщо не одразу, то в найнесподіваніший момент. Тримаймося, бережімо і допомагаймо одне одному!».

 

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Публикация от Валерий Ославский (@valeriy_oslavskiy)

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