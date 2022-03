Лія Ахеджакова заявила, що не пробачить росіянам війну з Україною

Російська актриса Лія Ахеджакова вже неодноразово підтримувала Україну, на яку не вперше нападає російська федерація.

У зв’язку з останніми подіями, що розпочалися з вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року, в Instagram з’явилася фейкова сторінка Лії Ахеджакової та інформація про те, що вона перерахувала ЗСУ 10 тисяч доларів. Однак, за словами самої актриси, вона цього не робила. «Як би я їх переказала?» ― сказала Лія, а також додала, що не сидить у соцмережах.

Крім того, на YouTube-каналі «Скажи Гордєєвій» актриса розповіла, що від споглядання того, що зараз відбувається в Харкові, їй стає погано. Виявляється, що багато років тому вона жила в цьому українському місті разом із бабусею та дідусем.

«Коли я бачу обстріл Харкова, я не можу це пережити», ― каже акторка.

Крім того, вона закликала всіх російських діячів культури не мовчати і підтримати Україну, на яку напала рф.

«Люди, не мовчіть. Усе одно нам хана», ― додала Лія.

Також вона зазначила, що українці навряд чи зможуть пробачити росіянам: «За мого життя навряд чи пробачать. І я ніколи не пробачу».

