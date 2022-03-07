Бійці одного столичного батальйону обвінчалися біля блокпосту
07.03.2022
Бійці одного київського батальйону обвінчалися біля блокпосту. Про це у своїх соцмережах написав київський міський голова Віталій Кличко. Подробиці – далі в матеріалі.
«Друзі! Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть у цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блокпостів, встановлених на в’їздах у Київ. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати!».
Ще мер міста повідомив, що за 10 минулих днів у столичних пологових будинках народилися 457 малюків. Із них 237 хлопчиків та 220 дівчаток.
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