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Бійці одного столичного батальйону обвінчалися біля блокпосту

07.03.2022

Бійці одного київського батальйону обвінчалися біля блокпосту. Про це у своїх соцмережах написав київський міський голова Віталій Кличко. Подробиці –  далі в матеріалі. 

«Друзі! Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть у цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блокпостів, встановлених на в’їздах у Київ. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати!».

Ще мер міста повідомив, що за 10 минулих днів у столичних пологових будинках народилися 457 малюків. Із них 237 хлопчиків та 220 дівчаток. 

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