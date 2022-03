Україна виборола сім медалей у перший день Паралімпіади-2022

Українські спортсмени вибороли сім медалей у перший день зимової Паралімпіади. Усі нагороди були виграні в одній дисципліні ― парабіатлон. Участь у спринтерських перегонах брали спортсмени всіх трьох класів: сидячи, стоячи та з порушеннями зору.

Три із семи нагород стали золотими, вони на рахунку Григорія Вовчинського, Віталія Лук’яненка та Оксани Шишкової. Ще троє спортсменів вибороли срібло: Тарас Радь, Олександр Казик та Людмила Ляшенко. Дмитро Суярко задовольнився бронзою. Такий медальний урожай дав змогу українській команді одразу ж захопити лідерство в медальному заліку.

Церемонія відкриття Паралімпіади-2022 відбулася 4 березня. Паралімпійські ігри в Пекіні триватимуть до 13 березня. Чотири роки тому у Пхенчхані українці вибороли 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. Українська збірна посіла шосте загальнокомандне місце в медальному заліку.

