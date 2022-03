У Рівному під час війни люди продовжують одружуватись. Лише з п’ятниці у Рівненському ДРАЦСі зареєстрували 25 шлюбів. Роблять це в умовах воєнного стану в незвичній формі.

Без смокінгу, весільної сукні та помпезностей Віталій та Вікторія йшли реєструвати шлюб. На вході до Рівненського ДРАЦСу їх зустрічали друзі. Рівненський ДРАЦС працює у звичному режимі. Електронного реєстру в закладі нині немає. Процедура реєстрування теж незвична: запускають кожну пару по черзі. Від п’ятниці тут зареєстрували 25 шлюбів, 24 народжених дитини. Подавали навіть одну заяву на розлучення. Заклад постійно видає також інформаційні довідки.

Поки Віталій та Вікторія реєстрували шлюб, у місті оголосили повітряну тривогу. По її закінченню молодята вже вийшли у статусі чоловіка та дружини офіційно.

Подружжя подало заяву кілька місяців тому. Цю подію не вважають весіллям. Чоловік та дружина наголошують: у нинішніх умовах головне ― перемога.

Дещо в незвичному стилі, без стандартних весільних атрибутів, у Рівному започаткувалась нова сім’я. Втім шалених святкувань не було через війну.

