На Рівненщині одружилася пара військових
05.03.2022
На Рівненщині у забарикадованій міськраді одружилася пара військовослужбовців з міста Сарни. Про це повідомляє Національна Гвардія у Facebook.
«Допоки українці сповнені любові одне до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни ― доти будемо битись!
Вчора на Рівненщині без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої одружились двоє нацгвардійців», ― пишуть вони.
Молодята Олександр та Олеся побралися на 7-й день війни.
Вони присягнули, обійнялись та пішли далі боронити Україну, додають у Нацгвардії.
Сарненська міськрада також опублікувала відео з церемонії у Facebook.
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