На Рівненщині одружилася пара військових

На Рівненщині у забарикадованій міськраді одружилася пара військовослужбовців з міста Сарни. Про це повідомляє Національна Гвардія у Facebook.

«Допоки українці сповнені любові одне до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни ― доти будемо битись!

Вчора на Рівненщині без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої одружились двоє нацгвардійців», ― пишуть вони.

Молодята Олександр та Олеся побралися на 7-й день війни.

Вони присягнули, обійнялись та пішли далі боронити Україну, додають у Нацгвардії.

Сарненська міськрада також опублікувала відео з церемонії у Facebook.

