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Як заснути в умовах тривоги?

04.03.2022

З початком військової агресії росії багато українців переживають стан безперервної тривоги і страху. І в таких умовах украй важко заснути. Однак здоровий сон надзвичайно важливий для кожного. Як заснути, якщо постійно відчуваєш тривогу? Дізнайтеся далі.

Как уснуть в условиях тревоги?

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В умовах війни багато українців мають проблеми зі сном. І це погано позначається на загальному стані організму. Психологиня Вікторія Горбунова знає, як вирішити проблему зі сном, і рекомендує робити так:

  • Обладнайте місце для сну в найбезпечнішому доступному укритті.
  • Підготуйте теплі речі: спальні мішки, ковдри, теплий одяг. Дітям також важливо мати поруч свої іграшки.
  • Спробуйте створити умови максимальної звукоізоляції. Використовуйте беруші, можна обмотати голову шарфом, надіти шапку, зробити заглиблення з одягу і ковдр.
  • Обіймайтеся. Це допоможе зігрітися, трохи знизить тривогу і вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, пригортайте до себе, заколисуйте і співайте колискові.
  • Обмежте потік новин. Виберіть два або три достовірні джерела і перевіряйте інформацію тільки у фіксовані періоди часу.
  • Використовуйте для сну всі можливі періоди доби. Намагайтеся заснути не тільки вночі, але і в будь-які доступні часові проміжки вдень.

Джерело: телеграм-канал «Психологічна підтримка»

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