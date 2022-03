Як допомогти людині під час шокової психологічної травми

В Україні дев’ятий день регулярна російська армія обстрілює з артилерії школи, лікарні, житлові та пологові будинки. Українці ховаються у сховищах, але крім фізичних травм така ситуація може спровокувати психічні травми. Внаслідок страшних подій може розвинутися ШПТ. Як допомогти людині з шоковою психологічною травмою ― пояснив психолог Дмитро Карпачов.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов у своєму Instagram дав коротку інструкцію, як допомогти людині поряд, якщо в неї ознаки шокової психологічної травми.

«ШПТ може виникнути як в учасників, так і в тих, на чиїх очах відбулася психотравматична ситуація», ― зазначає Карпачов.

Під час шоку людина впадає у ступор, виглядає дезорієнтованою та безпорадною.

Завдання: переконатись, що на вашу присутність якось реагують, вас бачать і чують. Для цього необхідно залучити людину до взаємодії з вами.

Що робити: зверніться до неї, наприклад: «Кивни, якщо ти мене чуєш», «Я Діма, як тебе звуть?», «Я зараз стискаю твою руку, стисни у відповідь мою».

Завдання: показати людині, що вона не сама, що вона впорається і ви їй у цьому допоможете.

Що робити: скажіть їй: «Я тут, я поруч», «Ти молодець», «Ми разом».

Завдання: переключити увагу з емоційних переживань та активувати раціональне мислення.

Що робити: запитайте в людини, звернувшись на ім’я, яке ви дізналися на кроці 1, такі речі:

Завдання: зменшити дезорієнтацію та розгубленість, означивши реальний стан справ та дії, які необхідно зробити.

Що робити: скажіть їй, наприклад: «Поруч вибухнув снаряд», «Ти живий», «Зараз нам треба встати і йти в укриття».

Завдання: повернути здатність дбати про себе самостійно.

Що робити: важливо не робити те, що людина може зробити сама. Використовуйте замість прохань наказовий спосіб, тобто не просіть, а наказуйте. Наприклад: «Налий собі води та випий», «Візьми дитину за руку», «Застібни куртку».

«Ці кроки допоможуть людині поступово повернутися до звичайного стану», ― резюмував Карпачов.

