Список країн, які зробили безкоштовним залізничний проїзд для українців

З 24 лютого росія безпринципно бомбардує міста України, обстрілює ракетами лікарні, школи та пологові будинки. Українські чоловіки та жінки стали до зброї, пішли волонтерити, а також допомагають жінкам, дітям та людям похилого віку евакуюватися з небезпечних місць. Країни Європи гостинно допомагають українським біженцям. Де працює безкоштовний залізничний проїзд для українців і яких правил треба дотримуватись у Європі ― читайте в матеріалі.

Для того, щоб скористатися пропозицією, у більшості країн достатньо пред’явити український паспорт. На кордоні з Україною з боку Європи вже чергують волонтери, які можуть безкоштовно допомогти виїхати до міст, які приймають біженців. Також доїхати до місця призначення можна залізницею. Де це можна робити безкоштовно, пише платформа «Добрі сусіди».

Список країн з безкоштовним проїздом для українців

Австрія

Проїзд у муніципальному транспорті Відня теж безкоштовний.

Бельгія

Безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами.

Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB для отримання спеціального квитка. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar ― до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels-Midi.

Угорщина

Безкоштовний проїзд поїздами MAV-START по всій території Угорщини.

Грузія

Безкоштовний проїзд усіма маршрутами.

Німеччина

Німецький залізничний перевізник Deutche Bahn безкоштовно перевозить українських біженців усіма потягами далекого сполучення з Польщі до Німеччини.

Нідерланди

Безкоштовний денний квиток на 24 години на будь-який поїзд.

Польща

Безкоштовні внутрішні перевезення здійснюються 2 класом у поїздах категорії економ TLK та IC PKP Intercity. Перед поїздкою пасажирам потрібно отримати безкоштовний квиток на касі або у кондуктора.

Словаччина

Безкоштовно возять залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) та автобусний перевізник Slovak Lines.

Фінляндія

Фінський залізничний перевізник.

Франція

Безкоштовний проїзд поїздами SNFC.

Чехія

Leo Express та CD. До речі, CD ще й виконує гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.

Європейська комісія вже офіційно оголосила, що директива про статус тимчасового захисту діятиме протягом 90 днів. Цей термін буде продовжено (до 3 років).

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