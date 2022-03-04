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Що має бути в аптечці для бомбосховища або евакуації ― МОЗ

04.03.2022

24 лютого росія відкрито здійснила напад на території України і підступно обстрілює з артилерії та авіації цивільні об’єкти ― будинки, лікарні, пологові, школи, дитячі будинки й садочки. У всіх містах лунає тривога ― заклик спуститися у сховки. Хтось намагається захиститися від нападів у статусі біженця, хтось бореться на передовій. Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації, що має бути в «тривожній аптечці» на випадок надзвичайної ситуації ― для бомбосховища, переїзду або евакуації.

Що має бути в аптечці для бомбосховища або евакуації

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

«У будь-якій надзвичайній ситуації зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна з ланок такої готовності.

Чи не в кожного з нас удома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не в кожній оселі є термометр і бинти», ― нагадали в МОЗ.

Нижче публікуємо рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.

Що взяти в аптечку на випадок надзвичайної ситуації

  • Рукавички нестерильні.
  • Атравматичні ножиці.
  • Бинт марлевий стерильний та нестерильний.
  • Бинт еластичний.
  • Гідрогелева протиопікова пов’язка.
  • Термоковдра на поліетиленовій основі.
  • Термометр не ртутний.
  • Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний типу «ізраїльський бандаж».
  • Плівка, клапан для проведення штучної вентиляції легень.
  • Гіпотермічний пакет.
  • Пов’язка «щиток» на око.
  • Пластир бактерицидний різних розмірів.
  • Лейкопластир на нетканій основі.
  • Серветки стерильні марлеві.
  • Косинка медична для іммобілізаційних пов’язок.
  • Гормональна мазь.
  • Антисептик на водній і на спиртовій основі.
  • Знеболювальні та жарознижувальні засоби.
  • Ентеросорбент.
  • Таблетки для знезараження води.
  • Скотч армований.
  • Маркер для нанесення інформації водостійкий.

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