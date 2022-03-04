Що має бути в аптечці для бомбосховища або евакуації ― МОЗ

24 лютого росія відкрито здійснила напад на території України і підступно обстрілює з артилерії та авіації цивільні об’єкти ― будинки, лікарні, пологові, школи, дитячі будинки й садочки. У всіх містах лунає тривога ― заклик спуститися у сховки. Хтось намагається захиститися від нападів у статусі біженця, хтось бореться на передовій. Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації, що має бути в «тривожній аптечці» на випадок надзвичайної ситуації ― для бомбосховища, переїзду або евакуації.

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

«У будь-якій надзвичайній ситуації зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна з ланок такої готовності.

Чи не в кожного з нас удома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не в кожній оселі є термометр і бинти», ― нагадали в МОЗ.

Нижче публікуємо рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.

Що взяти в аптечку на випадок надзвичайної ситуації

Рукавички нестерильні.

Атравматичні ножиці.

Бинт марлевий стерильний та нестерильний.

Бинт еластичний.

Гідрогелева протиопікова пов’язка.

Термоковдра на поліетиленовій основі.

Термометр не ртутний.

Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний типу «ізраїльський бандаж».

Плівка, клапан для проведення штучної вентиляції легень.

Гіпотермічний пакет.

Пов’язка «щиток» на око.

Пластир бактерицидний різних розмірів.

Лейкопластир на нетканій основі.

Серветки стерильні марлеві.

Косинка медична для іммобілізаційних пов’язок.

Гормональна мазь.

Антисептик на водній і на спиртовій основі.

Знеболювальні та жарознижувальні засоби.

Ентеросорбент.

Таблетки для знезараження води.

Скотч армований.

Маркер для нанесення інформації водостійкий.

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