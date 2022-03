Що має бути в аптечці для бомбосховища або евакуації ― МОЗ

24 лютого росія відкрито здійснила напад на території України і підступно обстрілює з артилерії та авіації цивільні об’єкти ― будинки, лікарні, пологові, школи, дитячі будинки й садочки. У всіх містах лунає тривога ― заклик спуститися у сховки. Хтось намагається захиститися від нападів у статусі біженця, хтось бореться на передовій. Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації, що має бути в «тривожній аптечці» на випадок надзвичайної ситуації ― для бомбосховища, переїзду або евакуації.

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

«У будь-якій надзвичайній ситуації зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна з ланок такої готовності.

Чи не в кожного з нас удома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не в кожній оселі є термометр і бинти», ― нагадали в МОЗ.

Нижче публікуємо рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.

