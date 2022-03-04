Що має бути в аптечці для бомбосховища або евакуації ― МОЗ
24 лютого росія відкрито здійснила напад на території України і підступно обстрілює з артилерії та авіації цивільні об’єкти ― будинки, лікарні, пологові, школи, дитячі будинки й садочки. У всіх містах лунає тривога ― заклик спуститися у сховки. Хтось намагається захиститися від нападів у статусі біженця, хтось бореться на передовій. Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації, що має бути в «тривожній аптечці» на випадок надзвичайної ситуації ― для бомбосховища, переїзду або евакуації.
Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.
«У будь-якій надзвичайній ситуації зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна з ланок такої готовності.
Чи не в кожного з нас удома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не в кожній оселі є термометр і бинти», ― нагадали в МОЗ.
Нижче публікуємо рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.
Що взяти в аптечку на випадок надзвичайної ситуації
- Рукавички нестерильні.
- Атравматичні ножиці.
- Бинт марлевий стерильний та нестерильний.
- Бинт еластичний.
- Гідрогелева протиопікова пов’язка.
- Термоковдра на поліетиленовій основі.
- Термометр не ртутний.
- Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний типу «ізраїльський бандаж».
- Плівка, клапан для проведення штучної вентиляції легень.
- Гіпотермічний пакет.
- Пов’язка «щиток» на око.
- Пластир бактерицидний різних розмірів.
- Лейкопластир на нетканій основі.
- Серветки стерильні марлеві.
- Косинка медична для іммобілізаційних пов’язок.
- Гормональна мазь.
- Антисептик на водній і на спиртовій основі.
- Знеболювальні та жарознижувальні засоби.
- Ентеросорбент.
- Таблетки для знезараження води.
- Скотч армований.
- Маркер для нанесення інформації водостійкий.