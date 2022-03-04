Зірка «Кріпосної» Марія Машкова не боїться відкрито підтримувати Україну. Акторка порівнює путіна з деспотом сталіним і просить росіян зупинити війну.

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Акторка російського походження Марія Машкова відкрито засуджує напад росії на Україну та підтримує наш народ.

«У ці хвилини моїх друзів та родичів в Україні бомбардує моя країна Росія. Це не спецоперація. Це справжня війна. Я бачу це не по телевізору, я чую звуки війни, говорячи телефоном з людьми», ― написала Марія на своїй сторінці в Instagram.

Зірка «Кріпосної» не боїться критикувати кремлівську владу та порівнювати путіна з іще одним кривавим російським диктатором ― сталіним.

«А далі… якщо буде це далі… Знову послухаємо доповідь “Про культ особистості та його наслідки”. І спробуємо, щоб він був не на закритому засіданні цього разу. І спробуємо трохи краще та чесніше, ніж 25 лютого 1956 року», ― висловила думку Марія.

Крім того, актриса відчайдушно просить росіян зупинити війну і припинити вбивства.

«Моє серце з моїм російським народом. Я не знаю, як ми житимемо далі. Моя душа з українським народом. Мою душу зараз бомбардують. Зупиніться. Я благаю», ― закликала Марія.

Здоровий глузд завжди перемагає! Слава Україні!

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