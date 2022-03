Зірка «Кріпосної» Марія Машкова не боїться відкрито підтримувати Україну. Акторка порівнює путіна з деспотом сталіним і просить росіян зупинити війну.

Акторка російського походження Марія Машкова відкрито засуджує напад росії на Україну та підтримує наш народ.

Зірка «Кріпосної» не боїться критикувати кремлівську владу та порівнювати путіна з іще одним кривавим російським диктатором ― сталіним.

Крім того, актриса відчайдушно просить росіян зупинити війну і припинити вбивства.

Здоровий глузд завжди перемагає! Слава Україні!

