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Яку їжу взяти з собою у сховище?

03.03.2022

Після нападу росії на Україну, напевно, не залишилося українців, яким не доводилося ховатися від обстрілів у бомбосховищі. А оскільки перебування в укритті може тривати довго, важливо взяти з собою відповідне харчування. Яку їжу варто брати у сховище? Читайте далі.

Какую еду взять с собой в убежище?

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У сховищі дуже важливо мати при собі їжу і воду. При цьому продукти харчування мають бути калорійними і тривними, а також тривалого зберігання.

Такою їжею можуть бути:

  • горіхи;
  • насіння;
  • хлібці;
  • сухофрукти;
  • протеїнові батончики;
  • консерви;
  • готові концентрати (наприклад, суп або каша висушена, яку треба просто залити окропом);
  • вермішель швидкого приготування;
  • сухі снеки, готові до вживання (наприклад, сушений бекон або соєві шматочки).

Також можна взяти з собою БАДи ― магній і вітаміни групи В або В6. Вони підтримують нервову систему і допомагають при стресі.

Ну, і звичайно, дуже важливо взяти питну воду в достатній кількості!

Джерело: Нутриціологиня Ольга Аніщенко

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