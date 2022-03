Яку їжу взяти з собою у сховище?

Після нападу росії на Україну, напевно, не залишилося українців, яким не доводилося ховатися від обстрілів у бомбосховищі. А оскільки перебування в укритті може тривати довго, важливо взяти з собою відповідне харчування. Яку їжу варто брати у сховище? Читайте далі.

У сховищі дуже важливо мати при собі їжу і воду. При цьому продукти харчування мають бути калорійними і тривними, а також тривалого зберігання.

Такою їжею можуть бути:

Також можна взяти з собою БАДи ― магній і вітаміни групи В або В6. Вони підтримують нервову систему і допомагають при стресі.

Ну, і звичайно, дуже важливо взяти питну воду в достатній кількості!

Джерело: Нутриціологиня Ольга Аніщенко

