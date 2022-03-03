Яку їжу взяти з собою у сховище?
Після нападу росії на Україну, напевно, не залишилося українців, яким не доводилося ховатися від обстрілів у бомбосховищі. А оскільки перебування в укритті може тривати довго, важливо взяти з собою відповідне харчування. Яку їжу варто брати у сховище? Читайте далі.
Більше на тему: Що робити в разі загрози обвалу будівлі, а також якщо завал у зруйнованому будинку вже трапився ― рекомендації МОЗ
У сховищі дуже важливо мати при собі їжу і воду. При цьому продукти харчування мають бути калорійними і тривними, а також тривалого зберігання.
Такою їжею можуть бути:
- горіхи;
- насіння;
- хлібці;
- сухофрукти;
- протеїнові батончики;
- консерви;
- готові концентрати (наприклад, суп або каша висушена, яку треба просто залити окропом);
- вермішель швидкого приготування;
- сухі снеки, готові до вживання (наприклад, сушений бекон або соєві шматочки).
Також можна взяти з собою БАДи ― магній і вітаміни групи В або В6. Вони підтримують нервову систему і допомагають при стресі.
Ну, і звичайно, дуже важливо взяти питну воду в достатній кількості!
Джерело: Нутриціологиня Ольга Аніщенко
Більше на тему: Ксенія Мішина закликала росіян виходити на площі у своїх містах