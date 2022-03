З 24 лютого росія намагається загарбати Україну і застосовує артилерію проти мирного населення. Унаслідок обстрілів можна отримати опіки, політравми, психологічні травми. Як допомогти людині, яка постраждала і могла отримати травми, ― повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Якщо на ваших очах сталася трагедія і ви знаєте, що хтось із постраждалих потребує термінової медичної допомоги, є кілька простих речей, які можуть урятувати людині життя, допоки професійні медики прибудуть на місце. Міністерство охорони здоров’я України озвучило порядок дій на такі випадки.

