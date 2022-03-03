З 24 лютого росія намагається загарбати Україну і застосовує артилерію проти мирного населення. Унаслідок обстрілів можна отримати опіки, політравми, психологічні травми. Як допомогти людині, яка постраждала і могла отримати травми, ― повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Якщо на ваших очах сталася трагедія і ви знаєте, що хтось із постраждалих потребує термінової медичної допомоги, є кілька простих речей, які можуть урятувати людині життя, допоки професійні медики прибудуть на місце. Міністерство охорони здоров’я України озвучило порядок дій на такі випадки.

Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас. Власна безпека ― пріоритет. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує. Якщо маєте можливість, перемістість постраждалого у більш безпечне місце. Оцініть його стан. Перевірте, чи він притомний, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити, чи вона у свідомості. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан. Нормальне дихання ― це не менше 2―3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек). Видихом вважається підйом та опускання живота. Якщо постраждалий притомний, то нагальної необхідності перевіряти пульс і дихання одразу немає. Зверніться за номерами екстрених служб у вашому місті ― «103» або їх аналогами (ДСНС, ТерО, волонтери). Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку. Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місце кровотечі на кінцівки постраждалого. Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена. Також потрібно зафіксувати час його накладення. За відсутності засобів для зупинки кровотечі тисніть на рану. Важливо: НЕ переставайте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета. Залежно від виду кровотечі припинення тиску на рану може стати смертельним для людини. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів. Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Для СЛР покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити приблизно 5―6 см. Частота натискань ― 100―120 на хвилину. Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків. Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.

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