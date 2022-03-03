Як надати першу домедичну допомогу при термічних опіках

Восьмий день російська артилерія б’є по українських містах, несучи смерть і поранення мирним громадянам. Супутником артобстрілів, на жаль, є пожежі. Які правила поведінки та надання домедичної допомоги при термічних опіках ― повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Існує кілька простих правил домедичної допомоги при термічних опіках, знання яких допоможе правильно надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким. Варто записати, зберегти і запам’ятати найважливіші правила!

Види термічних опіків

Опіки можуть бути 4-х ступенів, залежно від обсягу та глибини отриманих ушкоджень:

I ступінь ― пошкоджується тільки верхній шар шкірних покривів. Опік супроводжується почервонінням, набряком, відчуттям печіння. Може бути локальне підвищення температури тіла, помірний біль.

II ступінь ― руйнуються глибші шари епідермісу. Опік супроводжується появою пухирів, наповнених рідиною.

III ступінь ― шкірні покриви пошкоджуються глибоко. Іноді страждає підшкірна клітковина. Опік супроводжується некрозом тканин, тому рана може мати темний і навіть чорний колір. При опіках може бути сухий струп.

IV ступінь ― шкіра обвуглюється, страждають м’язи і навіть кістки. Характерний нестерпний біль. Рана покривається темно-сірим струпом через некроз тканин.

Що робити в разі отримання термічних опіків

Зупиніть контакт з джерелом опіку, тобто зніміть гарячий чи обгорілий одяг.

Приберіть прикраси, тісні речі, що є поблизу ділянки опіку.

Але НЕ чіпайте речей, які прилипли до ураженої шкіри.

Обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури.

Охолодження є ефективним, якщо триває до 20 хв протягом перших 3 год після ураження. Ділянки, які не постраждали, потрібно залишати сухими і теплими.

Не можна охолоджувати, якщо температура тіла впала до 35 ºС.

Якщо маєте в аптечці протиопікову пов’язку, краще скористатися саме нею. Вона охолоджує місце опіку, зменшує імовірність виникнення опікових пухирів, захищає рану від механічних пошкоджень та інфікування. Така пов’язка не прилипає до рани і не травмує її, забезпечує в рані середовище з постійною вологістю і температурою, здатна поглинати великий об’єм виділень. Необхідно зняти верхню захисну плівку з одного боку пов’язки, прикласти ним до рани, потім зняти з другого боку, зафіксувати бинтом або лейкопластиром на шкірі.

За відсутності спеціальної протиопікової пов’язки прикрийте рану стерильною пов’язкою з марлі.

Дайте потерпілому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення.

Можна дати знеболювальний лікарський засіб, наприклад, ібупрофен чи парацетамол, які використовують для полегшення болю будь-якого типу та інтенсивності.

Отпимальна поза для людини з опіком обличчя або очей ― сидяча. Це допоможе зменшити набряк. Крім того, опіки обличчя, особливо ті, що відбулися в закритих просторах, можуть поєднуватися з ураженням дихальних шляхів.

Насичення крові киснем та ураження дихальних шляхів

Буде добре, якщо за наявності пульсоксиметра ви зможете контролювати насичення крові киснем (сатурацію) постраждалого і повідомити про неї лікарів.

Зателефонуйте 103, якщо опік поверхні тіла в дорослого 10% і більше, а в дитини – 5%, або якщо з опіком пов’язана травма. Також по екстрену медичну допомогу треба негайно звертатися при опіках дихальних шляхів та органа зору.

Звертаємо увагу, що пацієнти з великою площею опіків особливо схильні до переохолодження. У такому випадку необхідно запобігти втраті тепла організмом, зігріти постраждалого, накрити ковдрою, теплим одягом тощо.

Чого не можна робити при термічних опіках:

НЕ використовуйте для охолодження лід, це категорично заборонено. Він може спричинити гіпотермію (патологічний стан, який розвивається в разі зниження внутрішньої температури людини нижче за 35 ºС).

НЕ можна використовувати олію, сік алое, борошно, продукти тваринного походження тощо.

НЕ використовуйте будь-яких мазей/гелів до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

НЕ проколюйте пухирі в разі їх появи. Якщо пухирі розірвались, накладіть чисту, стерильну пов’язку.

НЕ використовуйте препарати, що містять спирт. Інакше опік може посилитися.

Звертаємо увагу, що рівень інтенсивності болю не завжди пов’язаний із тим, наскільки сильний опік. Іноді дуже серйозний опік може бути відносно безболісним.

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