Як надати першу домедичну допомогу при термічних опіках

Восьмий день російська артилерія б’є по українських містах, несучи смерть і поранення мирним громадянам. Супутником артобстрілів, на жаль, є пожежі. Які правила поведінки та надання домедичної допомоги при термічних опіках ― повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Існує кілька простих правил домедичної допомоги при термічних опіках, знання яких допоможе правильно надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким. Варто записати, зберегти і запам’ятати найважливіші правила!

Опіки можуть бути 4-х ступенів, залежно від обсягу та глибини отриманих ушкоджень:

Охолодження є ефективним, якщо триває до 20 хв протягом перших 3 год після ураження. Ділянки, які не постраждали, потрібно залишати сухими і теплими.

Не можна охолоджувати, якщо температура тіла впала до 35 ºС.

Якщо маєте в аптечці протиопікову пов’язку, краще скористатися саме нею. Вона охолоджує місце опіку, зменшує імовірність виникнення опікових пухирів, захищає рану від механічних пошкоджень та інфікування. Така пов’язка не прилипає до рани і не травмує її, забезпечує в рані середовище з постійною вологістю і температурою, здатна поглинати великий об’єм виділень. Необхідно зняти верхню захисну плівку з одного боку пов’язки, прикласти ним до рани, потім зняти з другого боку, зафіксувати бинтом або лейкопластиром на шкірі.

Отпимальна поза для людини з опіком обличчя або очей ― сидяча. Це допоможе зменшити набряк. Крім того, опіки обличчя, особливо ті, що відбулися в закритих просторах, можуть поєднуватися з ураженням дихальних шляхів.

Буде добре, якщо за наявності пульсоксиметра ви зможете контролювати насичення крові киснем (сатурацію) постраждалого і повідомити про неї лікарів.

Зателефонуйте 103, якщо опік поверхні тіла в дорослого 10% і більше, а в дитини – 5%, або якщо з опіком пов’язана травма. Також по екстрену медичну допомогу треба негайно звертатися при опіках дихальних шляхів та органа зору.

Звертаємо увагу, що пацієнти з великою площею опіків особливо схильні до переохолодження. У такому випадку необхідно запобігти втраті тепла організмом, зігріти постраждалого, накрити ковдрою, теплим одягом тощо.

Звертаємо увагу, що рівень інтенсивності болю не завжди пов’язаний із тим, наскільки сильний опік. Іноді дуже серйозний опік може бути відносно безболісним.

