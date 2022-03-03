Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Що робити в разі аварії на мережі газозабезпечення ― рекомендації МОЗ

03.03.2022

Росія розгорнула на нашій території терористичні дії проти України. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя.

Інфографіка підкаже, як діяти в разі аварії на мережі газозабезпечення.

Також нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб:

112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

101 — пожежна служба

102 — поліція

103 — швидка медична допомога

104 — аварійна служба газової мережі

0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

Більше на тему: Пологи у бомбосховищі: що робити і як діяти ― поради Людмили Шупенюк

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send