Що робити в разі аварії на мережі газозабезпечення ― рекомендації МОЗ
03.03.2022
Росія розгорнула на нашій території терористичні дії проти України. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя.
Інфографіка підкаже, як діяти в разі аварії на мережі газозабезпечення.
Також нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб:
112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
101 — пожежна служба
102 — поліція
103 — швидка медична допомога
104 — аварійна служба газової мережі
0 800 501 482 — телефон довіри СБУ
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