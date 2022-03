Росія розгорнула на нашій території терористичні дії проти України. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя.

Інфографіка підкаже, як діяти в разі аварії на мережі газозабезпечення.

112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

101 — пожежна служба

102 — поліція

103 — швидка медична допомога

104 — аварійна служба газової мережі

0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

