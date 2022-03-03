З 24 лютого росія відкрито ввела війська на територію України. Чоловіки та жінки масово стали на захист Батьківщини, волонтерять, дбають про біженців із найбільш небезпечних районів бойових дій. Проте навіть найвитриваліших може охопити панічна атака. Як справлятися з панічною атакою ― пояснила психологиня Світлана Ройз.

Це не соромно ― пережити панічну атаку. І це може статися з будь-ким. Важливо знати, як діяти в такому стані і швидко прийти до тями. Світлана Ройз описала основні дії, які допоможуть зробити це швидко.

«Необов’язково робити всі ці дії ― достатньо вибрати ті, що найбільше підходять для вас», ― зазначила психологиня.

Покладіть руку на живіт, приблизно на 3 пальці нижче сонячного сплетіння, і постукайте по цьому місцю.

Потріть кінчик носа.

Надавіть несильно на очні яблука з двох боків.

Якщо є де лягти, ляжте на спину і зробіть рухи ногами ― як велосипедні.

Сконцентруйтеся на диханні. Одну руку складіть човником і накрийте нею губи, іншу руку покладіть на живіт. Видих ― рука йде вниз до грудей, вдих ― рука піднімається до рота.

Допомагає ще вода із содою: склянка гарячої води й одна чайна ложка соди. Зробіть один-два ковтки ― більше не треба.

Змащуйте губи, полощіть рот водою.

Витягуйте якомога далі язика ― ніби намагаючись торкнутися грудної клітини.

Подивіться вправо, не повертаючи голови, ― якомога далі впродовж 15―20 секунд, потім переведіть погляд прямо, потім подивіться вліво ― якомога далі, потім знову прямо.

Розітріть тіло.

Точка паніки міститься між підмізинним пальцем та мізинцем ― розітріть цю точку.

Покладіть руки на ребра, відчуйте, як вони при диханні розширюються, підіймаються.

Розітріть руки, прикладіть до спини на рівні нирок.

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