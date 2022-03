З 24 лютого росія відкрито ввела війська на територію України. Чоловіки та жінки масово стали на захист Батьківщини, волонтерять, дбають про біженців із найбільш небезпечних районів бойових дій. Проте навіть найвитриваліших може охопити панічна атака. Як справлятися з панічною атакою ― пояснила психологиня Світлана Ройз.

Це не соромно ― пережити панічну атаку. І це може статися з будь-ким. Важливо знати, як діяти в такому стані і швидко прийти до тями. Світлана Ройз описала основні дії, які допоможуть зробити це швидко.

«Необов’язково робити всі ці дії ― достатньо вибрати ті, що найбільше підходять для вас», ― зазначила психологиня.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.