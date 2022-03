Восьмий день ворожа артилерія б’є по українських містах, несучи смерть і поранення мирним громадянам. Супутником артобстрілів, на жаль, є пожежі.

Існує кілька простих правил домедичної допомоги при термічних опіках, знання яких допоможе правильно надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким.

Як діяти при отриманні термічних опіків (пошкоджень шкіри внаслідок контакту з вогнем, гарячим паром, гарячою рідиною, окропом, розпеченим предметом) — у інфографіці МОЗ. Також публікуємо інформацію, що при термічних опіках робити заборонено.

