Українська актриса Ксенія Мішина закликала росіян виходити на площі у своїх містах та розповідати правду. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Я знаю, майже в кожного з нас є родичі чи друзі в Росії. У мене також є, і серед підписників також багато росіян. Хтось пише нам слова підтримки, хтось шле прокляття, і це все поки що лише слова. Росіянам уже відключають інтернет і соцмережі, але все ще працює мобільний зв’язок. Давайте зробимо телефонний дзвінок до свого друга, який живе в Росії, щоб розповісти правду, розповісти про особистий досвід війни! Якщо кожен з нас зробить хоч один дзвінок, їх вже буде 40 мільйонів».

Мішина зазначила, що війна забирає в росіян право на нормальне життя у своїй країні.

«Росіяни, поки що вам здається, що війна прийшла тільки до нас. І так, вона прийшла і забирає життя тисяч людей, залишаючи за собою випалений, неживий простір. Але до вас вона теж уже прийшла! Тільки зараз ця війна своїми невидимими щупальцями забирає у вас право на нормальне життя у своїй же країні. Ця війна нестиме жахливі економічні наслідки:

― скорочення, втрата роботи;

― дефіцит усього;

― знецінення рубля, борги;

― гоніння просто за те, що ти ― з росії.

А ще гірше те, що незабаром і до вас прийде справжня війна і загальна мобілізація».

Холостячка закликала росіян виходити на підтримку України у своїх містах.

«Коли ваших братів, чоловіків та синів почнуть забирати на фронт, тоді буде вже пізно! Настав час вийти на площі ваших міст! Ви боїтеся путіна та репресій? Я розумію. Але зараз уся армія ― в Україні! Виходьте на вулиці! Це реальний шанс зупинити війну, яка зламає ваше та наше життя. Будні о 19:00, вихідні о 14:00 ― виходьте на площі ваших міст!».

