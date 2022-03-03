Під час війни дуже важливо не піддаватися паніці і зберігати спокій. Про те, як побороти стрес у дітей, ми писали тут. Однак актуальним залишається питання ― як же допомогти впоратися з тривожністю літнім людям? Дізнайтеся 5 способів для цього ― далі.

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Підтримуйте постійний зв’язок. Якщо ви живете в різних містах і не можете зустрічатися з близькими фізично, треба телефонувати літнім членам родини вранці та ввечері. Під час розмов намагайтеся бути спокійними, щоб не передавати своєї тривожності. Також варто давати слухавку дітям та онукам. Не зайвим буде і домовитися про час, коли ви зідзвонюєтеся. Проговоріть конкретний план дій у разі кризової ситуації за пунктами ― від документів до точки збору. Така послідовність та ясність заспокоїть літніх людей. Подбайте про здоров’я своїх літніх родичів. Запитайте, чи всі ліки вони мають, яке в них самопочуття тощо. У разі необхідності допомагайте з придбанням медикаментів. Обговорюйте, скільки, де саме та які новини дивитися і слухати. Разом оберіть одне чи кілька ЗМІ, яким ви довіряєте, і подбайте, щоб ваші рідні не стали жертвами фейків. Частіше обіймайте рідних. Переоцінити важливість дотиків просто неможливо, і наразі вони потрібні як ніколи.

Допомагайте літнім людям. І пам’ятайте, що в єдності ― наша сила.

Джерело: Психологиня Лейла Гасанова

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