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Якщо почуваєте провину за те, що ви не на своєму місці

02.03.2022

Після підступного нападу Росії на Україну 24 лютого українці по-різному переносять стресову для них ситуацію війни й евакуації. Хтось захищає Україну зі зброєю в руках, хтось став волонтером, хтось бореться на інформаційному фронті. Хтось був змушений покинути роботу, щоб подбати про близьких. Що робити, якщо ви почуваєте провину за те, що «не на місці», ― поради дає психологиня Світлана Ройз.

«Зараз усі воїни на своєму місці. Якщо ви в безпеці, якщо ваші діти і батьки в безпеці, ― це прекрасно. Ви можете саме там, де зараз перебуваєте, робити те, що можете», ― пише Світлана у Facebook.

Саме зараз в Україні відкрили мережу ВКонтакті ― щоб ми могли розповісти правду всім непоінформованим і зазомбованим російською пропагандою, усім, хто досі не вірить у війну, не просто розповісти ― показати кадри. Ви знаєте, що робити. Ідіть і розміщуйте всюди фото і відео. І постіть сайт, де вони можуть відшукати своїх мерців, телеграм-канали з правдивою інформацією.

Після публікації фото у ВК блокують акаунт і починають ddos-атаку на номер, на який акаунт зареєстровано. 

Для її припинення: через 10 хвилин після початку атаки відключаєте сімку в налаштуваннях смартфона і блокуєте всі номери, з яких надходять смс. У телеграмі треба встановити двоетапну автентифікацію.

Також можна:

  • блокувати сайти, створювати ddos-атаки;
  • об’єднати дітей і читати їм, грати, навчати, дати батькам хоч трохи часу на відпочинок;
  • допомагати тим, хто поруч;
  • допомагати теробороні вашої громади чи міста;
  • готувати, приєднатися до волонтерів;
  • молитися, медитувати, робити те, у що ви вірите;
  • переказувати гроші волонтерам і ЗСУ;
  • піклуватися, писати слова підтримки вашим друзям ― ви знаєте, це так важливо, усім потрібна підтримка; 
  • у вашому місті, у вашому домі є одинокі люди похилого віку ― подбайте про них;
  • є притулки для тварин, де також допомога не буде зайвою. 

«У вас немає часу на почуття провини. Ви маєте бути в безпеці, щоб повернутись і відбудовувати Країну», ― пояснила психологиня.

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