Якщо почуваєте провину за те, що ви не на своєму місці

Після підступного нападу Росії на Україну 24 лютого українці по-різному переносять стресову для них ситуацію війни й евакуації. Хтось захищає Україну зі зброєю в руках, хтось став волонтером, хтось бореться на інформаційному фронті. Хтось був змушений покинути роботу, щоб подбати про близьких. Що робити, якщо ви почуваєте провину за те, що «не на місці», ― поради дає психологиня Світлана Ройз.

«Зараз усі воїни на своєму місці. Якщо ви в безпеці, якщо ваші діти і батьки в безпеці, ― це прекрасно. Ви можете саме там, де зараз перебуваєте, робити те, що можете», ― пише Світлана у Facebook.

Саме зараз в Україні відкрили мережу ВКонтакті ― щоб ми могли розповісти правду всім непоінформованим і зазомбованим російською пропагандою, усім, хто досі не вірить у війну, не просто розповісти ― показати кадри. Ви знаєте, що робити. Ідіть і розміщуйте всюди фото і відео. І постіть сайт, де вони можуть відшукати своїх мерців, телеграм-канали з правдивою інформацією.

Після публікації фото у ВК блокують акаунт і починають ddos-атаку на номер, на який акаунт зареєстровано.

Для її припинення: через 10 хвилин після початку атаки відключаєте сімку в налаштуваннях смартфона і блокуєте всі номери, з яких надходять смс. У телеграмі треба встановити двоетапну автентифікацію.

Також можна:

«У вас немає часу на почуття провини. Ви маєте бути в безпеці, щоб повернутись і відбудовувати Країну», ― пояснила психологиня.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.