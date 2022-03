Як підтримати людину: 12 фраз для підбадьорення у скрутну хвилину

24 лютого росія відкрито напала на Україну, і українці хоробро захищаються. Однак емоційно важко бути постійно в тонусі. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів, як можна підбадьорити близьких, якщо бачите, що їм важко. У яких ситуаціях і як правильно надати підтримку людям ― читайте в матеріалі.

Про фрази, які допоможуть підбадьорити дитину, чоловіка, дружину, друга чи колегу, який потрапив у скрутну ситуацію, Дмитро Карпачов написав у своєму блозі.

«Коли комусь потрібні слова підтримки від вас, не треба намагатися розділити з людиною почуття паніки, смутку та інші негативні емоції ― це лише збільшує рівень кортизолу у вашого співрозмовника. Ваша мета — знизити рівень тривожності та заспокоїти близького.

Головне правило грамотної підтримки ― не фокусуватися на ситуації, що спричиняє стрес. Якщо ви «посипатимете голову попелом» і всіляко накручуватимете себе або близьку людину, це точно не покращить психологічний стан потерпілого», ― наголосив Карпачов.

Експерт стверджує, що насамперед варто визнати емоції та почуття вашого співрозмовника, дати зрозуміти, що ви справді уявляєте, як йому важко, і налаштовані надати посильну допомогу.

При цьому дуже важливо дотримуватися балансу між емоційною підтримкою та здоровою байдужістю. Якщо ви занадто глибоко включаєтеся в переживання іншої людини, є шанс по-справжньому перейнятися її почуттями і почати відчувати такі ж негативні емоції. У цьому випадку слова підтримки у скрутну хвилину вже знадобляться вам обом.

Якщо з балансом усе добре і ви намацали правильну тональність, настав час сказати ті самі слова підтримки.

Важливо, щоб це не були якісь загальні фрази, цитати героїв із книжок і фільмів, сказані байдужим голосом з нейтральним виразом обличчя. Це навряд чи спрацює позитивно.

Слова підтримки при хворобі, стресі, горі та в будь-якій іншій скрутній ситуації точно спрацюють, якщо ви максимально пов’яжете свої фрази з людиною, якій потрібна допомога, з її життям і тим, що відбувається з нею в цей момент. Фрази підтримки мають бути переконливими, особистими, заспокійливими. Говорити їх треба м’яким, турботливим, але впевненим тоном.

«Страшно і боляче, коли щось погане відбувається з близькою чи рідною людиною. Часто в такій ситуації ми ставимо питання про те, як підтримати людину в скрутну хвилину. При цьому дуже важливо пам’ятати, що набагато важче тому, хто зараз перебуває поруч. І йому дуже потрібно почути правильні слова, які підбадьорюють», ― зазначив фахівець.

У перші хвилини, години чи дні після того, що трапилося, людині справді важливо усвідомити, що це сталося з нею, і знайти резерви на подолання цієї перешкоди.

Кожна людина зустрічає на своєму життєвому шляху певні випробування, і кожному з нас вони даються під силу. Особливо важливими є слова підтримки хворому. Дуже часто саме вони стають фундаментом, від якого вдається відштовхнутися, щоби почати рятівний шлях до одужання.

Ця фраза може спрацювати, навіть коли треба сказати слова підтримки при смерті близької людини.

Коли говоритимете слова підтримки подрузі, другові або іншій близькій людині, спробуйте згадати минулий досвід успішного подолання, можливо, ще більш небезпечних ситуацій та серйозних проблем. На перший погляд, це страшно і неприємно, але прийняття того, що сталося, допомагає стабілізувати ситуацію.

Цей варіант підходить для людей у ​​зрілому віці та представників старшого покоління, у яких уже є певний життєвий досвід і навик об’єктивно поглянути на те, що відбувається, збоку.

Під проханням про допомогу варто розуміти формування щирого внутрішнього наміру та справжню готовність прийняти допомогу, яка може надходити ззовні.

І найчастіше допомога справді приходить від родичів та друзів, а іноді — від зовсім незнайомих людей. Переживши щось подібне у своєму житті, вони вже не тільки знають, як підбадьорити людину, що опинилася в біді, але й можуть надати посильну допомогу в подоланні труднощів.

Важливо, що після формування запиту про допомогу людина у психологічному плані починає почуватися набагато легше. А після озвучення прохання та прийняття підтримки її життя справді налагоджується.

Зазвичай ми дуже добре знаємо людину, якій надаємо підтримку. Та навіть якщо це не так, багато проблем мають дуже поширений характер, а шляхи їх вирішення загальновідомі.

Якщо поруч перебуває спокійна і впевнена людина, яка знає рішення, — це вселяє надію і налаштовує на більш позитивний лад. Саме так працюють фрази та слова підтримки навіть на відстані.

Це дуже потужний заклик до дії, який одразу перемикає психіку на позитивне мислення.

У такій ситуації навіть вирішення складних проблем набуває статусу тимчасової перешкоди, яку хочеться швидше подолати, щоб отримати довгоочікувану позитивну винагороду.

Дуже часто ми самі вигадуємо собі якісь нереальні завдання, щоб досягти небачених висот. А після цього самі ж звинувачуємо себе в неспроможності.

Постарайтеся нагадати, що людина не стає гіршою, якщо якоїсь мети не вдалося досягти з тієї чи іншої причини. Це ніяк не вплине на ваше ставлення до неї, а ви завжди готові допомогти і будете поруч.

Нагадайте близькій людині, що в цьому світі їй завжди є на кого покластися. Є як мінімум один друг, який завжди простягне руку допомоги, підкаже, допоможе порадою та реальними діями вирішити проблему.

Коли хтось є поруч, тяжкість від ситуації можна розділити на двох, і за такого підходу впоратися з труднощами набагато легше.

Труднощі збивають з пантелику навіть найсильніших людей. Декого з нас вони паралізують настільки, що ми просто втрачаємо здатність ухвалювати елементарні рішення.

Якщо у близької людини почався складний період у житті, нагадайте їй, що не обов’язково вирішувати одразу всі проблеми тут і зараз. Від цього небо не впаде на землю, а ось нервова система та фізичне здоров’я можуть постраждати. Щоб вийти з кризи, достатньо не опускати рук і продовжувати рухатися вперед хоча б маленькими кроками.

Коли говорите цю фразу, забудьте про менторський тон. Будьте на одному рівні зі співрозмовником, особливо коли кажете слова підтримки дівчині чи хлопцеві. Зверхність відштовхує і дратує. Тому говорити варто максимально спокійним і нейтральним тоном.

Адже все, що відбувається з нами сьогодні, завтра вже стане історією — черговою сходинкою розвитку нашого життєвого шляху. А також принесе новий досвід та знання, на які можна буде спертися при подальшому досягненні успіху. Кожна скрута, кожна проблема робить нас сильнішими і допомагає повірити у свої сили.

Якщо життя зачиняє перед нами одні двері, швидше за все, десь поруч відчиняються інші. Найчастіше — з новими, цікавішими можливостями та перспективами. Залишаючи в минулому щось звичне і добре знайоме, ми дуже часто здобуваємо набагато більше. Часто саме такі слова підтримки хлопцю чи дівчині допомагають молодим людям швидше повірити в себе та свої сили, подолати тимчасові складнощі.

Найбільша складність у тому, що як тільки з нами починає відбуватися щось подібне, психіка дуже сильно опирається змінам і не дає впустити позитивні зміни у своє життя. Допоможіть близькій людині знайти в собі сили озирнутися довкола і побачити, що насправді все далеко не так погано, як здається на перший погляд.

У ситуації, що склалася, абсолютно нормально злитися на самого себе, відчувати роздратування, злість та інші негативні емоції. І перш ніж людина заспокоїться, має пройти якийсь час. Але якщо поринути в цей стан на постійній основі, рано чи пізно така поведінка призведе до саморуйнування та дуже серйозних наслідків.

Намагайтеся нагадати, що ваше спільне завдання — знайти відповідний вихід із ситуації, а не пошуки винних, які здатні завести тільки в глухий кут.

Ці слова справляють по-справжньому магічний вплив. Дайте близькій людині зрозуміти, що ви завжди готові вислухати і підтримати її в скрутну хвилину. Ця фраза здатна стати справжньою опорою, фундаментом вирішення проблеми. Щоб це сталося, просто вислухайте та розділіть почуття іншого.

На перший погляд може здатися, що допомогти іншій людині дуже просто: «Чуже лихо руками розведу!» Насправді, коли хтось навіть дуже близький і рідний відчуває сильні негативні переживання, ми намагаємося відгородитися від нього на підсвідомому рівні.

Спробуйте підтримати людину, яка хворіє, словами, співчутливим поглядом, теплим дотиком. Навряд чи ви знайдете інший, дієвіший спосіб щиро поспівчувати комусь у такій ситуації.

На жаль, дуже часто для багатьох із нас навіть звичайна підтримка на словах стає непосильним випробуванням. Ну а якщо ви все-таки відчуваєте, що готові і хочете навчитися простягати руку допомоги своїм близьким, почніть із фраз, перелічених у цій статті. Вони допоможуть зміцнити зв’язок між вами та близькою людиною, яка гідна найкращих слів підтримки просто тут і просто зараз.

