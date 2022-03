Вправи для дітей та дорослих, які допоможуть побороти стрес

Після підступного нападу росії на Україну 24 лютого українці по-різному переносять стресову для них ситуацію війни й евакуації. Хтось захищає Україну зі зброєю в руках, хтось став волонтером, й усі дбають про свої сім’ї. Проте стрес усе одно накопичується. Як позбутися стресу і куди спрямувати енергію, щоб увійти у стан спокою, ― розповіла психологиня Світлана Ройз.

Експертка Світлана Ройз опублікувала у своєму Facebook матеріал, у якому докладно описує фізичні вправи, що допоможуть повернути спокій та зосередженість в умовах війни з росією.

«Тілесні ранкові ігри для дітей важливі в будь-який час ― дітям і дорослим, але вранці саме зараз вони просто необхідні. Від нашої “тілесності” зараз буде залежати, як ми впораємося з емоційним навантаженням, травмуванням», ― наголошує психологиня.

Рейки, рейки, шпали, шпали…

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось —

Горошинки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім’я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

От директор-молодець

Стіл поставив і стілець

Та друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

«Люба доню! Рідна пташко!

Висилаю жовту чашку,

В неї сонячні бочки

І на денці — крапочки».

(Переспів Мирослави Кім)

«Важливо пам’ятати, що зараз діти й дорослі навряд чи зможуть грати в ігри, робити практики із закритими очима ― поки що ми можемо намагатися контролювати всі процеси. Торкаємося тільки частин тіла, закритих одягом. Наші доторки не поверхневі, не лоскочуть, а трохи проминають. Дитина може якусь гру просити повторювати багато разів ― ця гра для неї найбільш терапевтична», ― наголосила експертка.

