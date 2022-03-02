Вправи для дітей та дорослих, які допоможуть побороти стрес

Після підступного нападу росії на Україну 24 лютого українці по-різному переносять стресову для них ситуацію війни й евакуації. Хтось захищає Україну зі зброєю в руках, хтось став волонтером, й усі дбають про свої сім’ї. Проте стрес усе одно накопичується. Як позбутися стресу і куди спрямувати енергію, щоб увійти у стан спокою, ― розповіла психологиня Світлана Ройз.

Експертка Світлана Ройз опублікувала у своєму Facebook матеріал, у якому докладно описує фізичні вправи, що допоможуть повернути спокій та зосередженість в умовах війни з росією.

«Тілесні ранкові ігри для дітей важливі в будь-який час ― дітям і дорослим, але вранці саме зараз вони просто необхідні. Від нашої “тілесності” зараз буде залежати, як ми впораємося з емоційним навантаженням, травмуванням», ― наголошує психологиня.

Вправи, які допоможуть побороти стрес

Доброго ранку, носику! Доброго ранку, щічки! Доброго ранку, вушка! Доброго ранку, шийко! Доброго ранку, плечики і т.д. ― торкаємося різних частин тіла, промовляючи слова (можливо, цілуючи). Треба пройтися по всьому тілу.

Ліплення ― розминати тіло, як тісто чи пластилін

Колобок : спочатку «засипати» борошна ― пройтись легкими рухами по всьому тілу, потім «налити» води ― рухи, що гладять; місимо тісто, а потім робимо колобок ― дитина сидить, обійнявши себе руками, а ми її «печемо» ― обіймаємо за спинку; розкриваємо руки ― колобок «випікся».

Поцілунки ― квадратний, трикутний, овальний: цілувати лобик чи щічку багатьма поцілунками так, щоб їх послідовність утворила форму.

Якого кольору поцілунок (є прекрасна книга «Якого кольору поцілунок»): наприклад, я тебе зараз цілую жовтим поцілунком, малиновим, райдужним тощо.

Люлечка ― сісти за дитиною, обіймаючи її за спинку, можна погойдатися.

Обійманці ― обійми мене сильніше, ніж я.

Кенгуру ― дитина сідає животиком до нашого животика і міцно обіймає.

Призначити дитину головною з лічби обіймів.

«Діду-діду, де ти там, не морозь (щічки, носик, попу, животик, ніжки…) нам» ― дорослий каже слова і торкається до якоїсь своєї частини тіла, діти називають її і також торкаються. Потрібно пройтись по всьому тілу.

Килимок ― простукати себе, все тіло, мов килимок.

Орангутан ― стукати себе по грудній клітині з криком «Я-я-я-я», наче мавпа.

Дотики ― торкатися одне одного «різними доторками»: як зайчик, як змія, як лисиця хвостиком

Сніговик ― «ліпимо» з тіла дитини сніговика: просимо напружити всі м’язи, наче вона змерзла, а потім «гріємо сонечком» («А зараз вийшло сонечко і сніговик тане») і дитина розслабляється.

Очищення ― сонечко чи вода проходить (з нашими торканнями) по тілу зверху донизу і змиває, освітлює все, що напружує, лякає, заважає.

Малювати на животику, спині різні букви чи прості форми, а дитина має вгадати, що це.

Будиночок. Ти ― будиночок. Це в тебе підлога (ніжки), стіни (проходимо по всьому тілу доторками), дах ― голівка. Ти в будиночку (можна покласти руку на серце).

Квітка чи дерево . Запитати в дитини, ким вона хоче бути ― якою квіткою чи деревом. Торкнутися стіп («У тебе дуже міцне коріння, воно із землі бере все, що потрібно для життя, і міцно тримає тебе»). Торкнутися боків («У тебе такий стрункий, сильний, міцний, гнучкий стовбур. Він може зігнутися, може схилитися, але він ніколи не зламається. Він витримає всі вітри та урагани»). Торкнутися голівки («А це твоя крона ― красива, ніжна, соковита, сильна. Ти ― дерево Життя»).

Робимо масаж під пісеньку:

Рейки, рейки, шпали, шпали…

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось —

Горошинки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім’я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

От директор-молодець

Стіл поставив і стілець

Та друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

«Люба доню! Рідна пташко!

Висилаю жовту чашку,

В неї сонячні бочки

І на денці — крапочки».

(Переспів Мирослави Кім)

«Важливо пам’ятати, що зараз діти й дорослі навряд чи зможуть грати в ігри, робити практики із закритими очима ― поки що ми можемо намагатися контролювати всі процеси. Торкаємося тільки частин тіла, закритих одягом. Наші доторки не поверхневі, не лоскочуть, а трохи проминають. Дитина може якусь гру просити повторювати багато разів ― ця гра для неї найбільш терапевтична», ― наголосила експертка.

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