Росія розгорнула на нашій території справжні терористичні дії проти України, жертвами яких стає цивільне населення. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя.

Фото – nus.org.ua

Цей матеріал підкаже, як діяти в разі загрози обвалу будинку. Проте основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте в будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується — тікайте якомога швидше.

Що робити в разі загрози обвалу будинку:

Тікайте. Якомога швидше залиште будівлю.

Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся сходами.

Прихопіть гроші й документи ― за умови, якщо це вас не затримає в приміщенні.

Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі, про загрозу обвалу.

Не створюйте тисняви в дверях під час евакуацї.

На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі.

Якщо можливості залишити будівлю немає:

Займіть найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, місце під балками, каркасами.

Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон.

За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

Покличте на допомогу. Повідомте, де ви і що з вами сталося.

Спокійно чекайте, поки розберуть завал.

Якщо вас ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки й ноги.

Роздивіться, якими предметами вас завалило: якщо вони не надто важкі, спробуйте самостійно розібрати завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

Якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, які на вас упали, дуже важкі, терпляче кличте на допомогу кілька годин.

Якщо ніхто не чує, почніть дужче розбирати завал.

Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте собі першу медичну допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо не маєте змоги вибратися з будинку, намагайтеся сповістити про себе (по телефону, стукайте по трубах, голосно кличте на допомогу).

В очікуванні допомоги, намагайтеся уникнути переохолодження.

Також нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб:

112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)

101 — пожежна служба

102 — поліція

103 — швидка медична допомога

104 — аварійна служба газової мережі

0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

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