Що робити в разі загрози обвалу будівлі, а також якщо завал у зруйнованому будинку вже трапився ― рекомендації МОЗ
Росія розгорнула на нашій території справжні терористичні дії проти України, жертвами яких стає цивільне населення. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя.
Фото – nus.org.ua
Цей матеріал підкаже, як діяти в разі загрози обвалу будинку. Проте основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте в будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується — тікайте якомога швидше.
Що робити в разі загрози обвалу будинку:
- Тікайте. Якомога швидше залиште будівлю.
- Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся сходами.
- Прихопіть гроші й документи ― за умови, якщо це вас не затримає в приміщенні.
- Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі, про загрозу обвалу.
- Не створюйте тисняви в дверях під час евакуацї.
- На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі.
Якщо можливості залишити будівлю немає:
- Займіть найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, місце під балками, каркасами.
- Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон.
- За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.
- Покличте на допомогу. Повідомте, де ви і що з вами сталося.
- Спокійно чекайте, поки розберуть завал.
Якщо вас ніхто не чує:
- Спробуйте вивільнити руки й ноги.
- Роздивіться, якими предметами вас завалило: якщо вони не надто важкі, спробуйте самостійно розібрати завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.
- Якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, які на вас упали, дуже важкі, терпляче кличте на допомогу кілька годин.
- Якщо ніхто не чує, почніть дужче розбирати завал.
- Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте собі першу медичну допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.
- Якщо не маєте змоги вибратися з будинку, намагайтеся сповістити про себе (по телефону, стукайте по трубах, голосно кличте на допомогу).
- В очікуванні допомоги, намагайтеся уникнути переохолодження.
Також нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб:
112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
101 — пожежна служба
102 — поліція
103 — швидка медична допомога
104 — аварійна служба газової мережі
0 800 501 482 — телефон довіри СБУ
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