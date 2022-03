У зв’язку з російською агресією багато українців стали на захист країни. І кожен робить це по-різному: хтось допомагає на фронті, хтось у лавах територіальної оборони, хтось гуманітарно, а хтось інформаційно. Не зайвим у воєнний час буде й знати основи домедичної допомоги. Для цього МОЗ підготувало курси, в яких ви можете отримати ці знання. Детальніше — далі.

Міністерство охорони здоров’я України підготувало базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.

У них ви можете дізнатися:

Відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб: https://bit.ly/3vJSS1t

Відео про порятунок людини під час критичних кровотеч: https://bit.ly/3C4e8jB

Пам’ятайте, підготовлений — означає захищений! Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати чиєсь життя!

