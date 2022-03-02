Курси домедичної підготовки для цивільних осіб
У зв’язку з російською агресією багато українців стали на захист країни. І кожен робить це по-різному: хтось допомагає на фронті, хтось у лавах територіальної оборони, хтось гуманітарно, а хтось інформаційно. Не зайвим у воєнний час буде й знати основи домедичної допомоги. Для цього МОЗ підготувало курси, в яких ви можете отримати ці знання. Детальніше — далі.
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Міністерство охорони здоров’я України підготувало базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.
У них ви можете дізнатися:
- у яких зонах безпечно надавати допомогу;
- як правильно виявити і зупинити критичну кровотечу;
- особливості накладання турнікету, тисних пов’язок, здійснення тампонади;
- як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
- що робити при травмах ока.
Відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб: https://bit.ly/3vJSS1t
Відео про порятунок людини під час критичних кровотеч: https://bit.ly/3C4e8jB
Пам’ятайте, підготовлений — означає захищений! Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати чиєсь життя!
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