Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Курси домедичної підготовки для цивільних осіб

02.03.2022

У зв’язку з російською агресією багато українців стали на захист країни. І кожен робить це по-різному: хтось допомагає на фронті, хтось у лавах територіальної оборони, хтось гуманітарно, а хтось інформаційно. Не зайвим у воєнний час буде й знати основи домедичної допомоги. Для цього МОЗ підготувало курси, в яких ви можете отримати ці знання. Детальніше — далі.

курсы домедицинской помощи

Більше на тему: Якщо почуваєте провину за те, що ви не на своєму місці

Міністерство охорони здоров’я України підготувало базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб.

У них ви можете дізнатися:

  • у яких зонах безпечно надавати допомогу;
  • як правильно виявити і зупинити критичну кровотечу;
  • особливості накладання турнікету, тисних пов’язок, здійснення тампонади;
  • як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
  • що робити при травмах ока.

Відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб: https://bit.ly/3vJSS1t

Відео про порятунок людини під час критичних кровотеч: https://bit.ly/3C4e8jB

Пам’ятайте, підготовлений — означає захищений! Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати чиєсь життя!

Більше на тему: Українці створили телеграм-бот, який допоможе знайти попутників при евакуації

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send