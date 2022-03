Перелік аптек у Києві та в Україні, які працюють у штатному режимі

В Україні від дня нападу Росії 24 лютого закрилася більша частина аптек. Наразі організовано роботу інтерактивної карти, на якій відображені всі відчинені аптеки.

Українська влада закликає мешканців, які мають потребу в медикаментах (у тому числі життєво необхідних ― гіпотензивні засоби, інсуліни тощо), за першої можливості їх придбати.

Перелік відчинених аптек може змінюватися залежно від безпекової ситуації роботи закладів за конкретними адресами. Перевіряйте наявність ліків та режим роботи за офіційною картою.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко закликав торговельні мережі та аптеки не піднімати ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки. Про це Віталій Кличко заявив у своєму відеозверненні.

Також він повідомив, що з 1 березня в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.

«Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім! Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки. Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це під час війни ― не краще за мародерство», ― сказав Віталій Кличко.

