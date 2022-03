Комаровський розповів, як уберегти своє здоров’я у випадку аварії на АЕС

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про те, як уберегти себе в разі аварії на АЕС. Лікар пояснив, що радіація спершу вражає щитоподібну залозу, і для того, щоб уберегти себе, потрібно прийняти дозу йоду. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.

Лікар Євген Комаровський пропонує два варіанти: прийняти або препарат калію йодиду (який зовсім непросто знайти в аптеках), або ж розчин 5 % йоду. Комаровський називає такі дозування:

Таблетки калію йодиду (1 т = 250 мг):

Розчин 5 % йоду:



