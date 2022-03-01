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Комаровський розповів, як уберегти своє здоров’я у випадку аварії на АЕС

01.03.2022

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про те, як уберегти себе в разі аварії на АЕС. Лікар пояснив, що радіація спершу вражає щитоподібну залозу, і для того, щоб уберегти себе, потрібно прийняти дозу йоду. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі. 

Лікар Євген Комаровський пропонує два варіанти: прийняти або препарат калію йодиду (який зовсім непросто знайти в аптеках), або ж розчин 5 % йоду. Комаровський називає такі дозування:

Таблетки калію йодиду (1 т = 250 мг):

  • Дорослі та діти старше 2 років ― 125 мг = ½ таб.
  • Діти віком до 2 років ― 40 мг = 1/6 таб.

Розчин 5 % йоду:

  • Дорослі та діти старше 14 років ― 40 крапель усередину (накрапати в тепле молоко або воду).
  • Діти 5–14 років ― 20 крапель усередину.
  • Діти 2–5 років ― 20 крапель на шкіру.
  • Діти молодші 2 років ― 10 крапель на шкіру.

 

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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)


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