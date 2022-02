Телеграм-бот «Нам по дорозі» надає змогу швидко знайти водіїв, які мають вільні місця в автівці та бажання допомогти містянам евакуюватись.

Уже тисячі українців були змушені покинути свої домівки через воєнні дії в їхніх містах. Інші громадяни попри потребу та бажання виїхати не мають такої змоги. Людям, які не мають власного авта й можливості подорожувати потягом, не залишається нічого іншого, ніж зоставатися вдома.

Головною метою телеграм-бота «Нам по дорозі» є надати кожному можливість поїхати до безпечніших регіонів країни. Усі мають небайдужих сусідів, які будуть готові запропонувати людям зі свого міста вільне місце в автівці, тим самим допомігши їм врятуватися від небезпеки та познайомитися із вдячним супутником для нелегкої подорожі.

Після активації бота люди, які шукають водіїв, зможуть указати, звідки і куди вони хочуть поїхати, а також скільки місць їм потрібно. Потім треба буде описати, чи є з вами діти або тварини, багаж, із яким ви подорожуватимете, та інші деталі, про які слід знати водію. Люди також залишатимуть в оголошеннях свої номери телефону, щоб водії могли з ними зв’язатися. Крім цього, бот запропонує поділитись посиланнями на профілі в Telegram та Instagram, щоб водії могли краще знати, з ким їхатимуть.

Водіїв бот запитає, звідки вони вирушають, куди прямують та скільки мають вільних місць. Якщо в їхньому місті є люди, які хочуть поїхати до того ж міста, водії побачать їх оголошення та особисту інформацію, яка надасть їм змогу зв’язатися з потенційними супутниками.

Чатбот створений українцями, які були змушені залишити свої домівки через воєнні дії. «Ми не маємо сумніву, що люди захочуть допомогти одне одному евакуюватись. Тому хочемо дати їм легкий та безпечний спосіб знайти одне одного. Водіям це нічого не коштує, до того ж разом їхати спокійніше та дешевше», ― кажуть засновники «Нам по дорозі». Щоб подорож була безпечною, бот буде наполегливо радити супутникам розмовляти лише українською та перевіряти одне в одного документи в застосунку «Дія».

Участь у проєкті брали незалежні працівники Grammarly, Techery.io, Pone, Reiseplan, Angry і Дєд.

Скористатися ботом українці можуть за посиланням: https://t.me/nampodorozi_bot

