З настанням весни так і хочеться додати в своє життя барв, щоб відповідати настрою пори року. Домогтися цього допоможе модний манікюр. А якщо ви володарка довгих нігтиків, то варіантів безліч. Який манікюр на довгі нігті буде найбільш трендовим навесні 2022 року ― дізнайтеся далі.

Навесні 2022 року кольоровий френч буде як ніколи актуальним. Для прихильниць класики підійдуть світлі й нюдові відтінки, а для сміливих дівчат ― яскраві кольори.

Квіти є символом весни. Чому б не прикрасити ними свій манікюр? Квіти в нейл-арті можуть бути як намальованими, так і наклеєними. Крім того, флористичні мотиви можна додати у френч або нюдовий манікюр.

Оскільки головним кольором 2022 року став синій відтінок з фіолетово-червоним підтоном, ця тенденція перейшла і в світ нейл-арту. Такий манікюр, без сумнівів, додасть вашому образу трендовості.

Стильним рішенням для довгих нігтів навесні 2022 року стане манікюр з крапчастими візерунками. Дрібний горошок, крапочки й оригінальні крапчасті малюнки будуть у тренді в цьому сезоні і зроблять ваш манікюр особливим.

Навесні 2022 року трендовим буде поєднання нюдового манікюру з дзеркальною або металевою втиркою. Такий дизайн буде помірно яскравим і водночас дуже стильним.

