Вихідні у березні 2022: чи будуть додаткові вихідні
23.02.2022
У 2022 році в Україні буде чимало державних та релігійних свят, які подарують один додатковий вихідний день. У березні 2022 року в Україні буде 9 офіційних вихідних днів. У тому числі, українці матимуть чотири вихідні поспіль. Згідно з Кодексом законів про працю України, Міжнародний жіночий день 8 Березня, який цього року припадає на вівторок, є офіційним неробочим днем.
Вихідні дні у березні 2022 року
- Загальна кількість календарних днів ― 31 день.
- Робочі дні у березні ― 22 дні.
- Святкові та вихідні дні в березні ― 9 днів.
- Передсвяткові дні (скорочені на 1 годину) – 12 березня (при перенесенні з понеділка 7 березня за рекомендацією КМУ).
- Державні свята ― 8 березня.
Отже, вихідними традиційно будуть суботи та неділі: 13, 19, 20, 26 та 27 березня. З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: 5, 6, 7 та 8 березня.
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