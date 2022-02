Вихідні у березні 2022: чи будуть додаткові вихідні

У 2022 році в Україні буде чимало державних та релігійних свят, які подарують один додатковий вихідний день. У березні 2022 року в Україні буде 9 офіційних вихідних днів. У тому числі, українці матимуть чотири вихідні поспіль. Згідно з Кодексом законів про працю України, Міжнародний жіночий день 8 Березня, який цього року припадає на вівторок, є офіційним неробочим днем.

Отже, вихідними традиційно будуть суботи та неділі: 13, 19, 20, 26 та 27 березня. З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: 5, 6, 7 та 8 березня.

