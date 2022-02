Новий рік за китайським календарем настає 1 лютого. Саме в цей період у свої права вступає володар 2022 року ― Чорний Водяний Тигр. Читайте східний гороскоп на 2022 рік від Хаяла Алекперова.

У східній культурі цей хижак уособлює могутню силу, велич та швидкість. Але при цьому його енергетика досить двояка. Тигр може підштовхнути як до творення і нових звершень, і до саморуйнування. Тому дуже важливо вдумливо і усвідомлено підходити до можливостей і шансів, які надасть вам доля. Не поспішайте робити крок, поки добре не обдумаєте можливі наслідки свого вчинку. Крім того, наступного року емоції можуть бити через край, що може стати причиною конфліктів і сварок у різних життєвих сферах. І тут зірки радять бути стриманішими, тому що шлях до примирення може виявитися дуже непростим.

Щур

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Представники знака цього року дозріють до сміливих життєвих змін. Те, чого ви довго прагнули, може стати реальністю. Головне – розпочати активний рух у вибраному напрямку вже з лютого. У сфері особистих стосунків сімейні знаки можуть мати справу з серйозними суперечностями в парі. І тут зірки радять частіше йти на поступки партнеру, бо навіть маленька тріщина в парі може призвести до розколу. Самотнім серцям рік обіцяє доленосні знайомства. У вас є всі шанси зустріти своє кохання.

Бик

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Головною перешкодою на шляху представників знака може стати надмірна впертість та небажання прислухатися до думки оточення. А тому, хоч би як хотілося вчинити по-своєму, постарайтеся добре все обміркувати. Швидше за все, погляд збоку допоможе уникнути багатьох помилок. У середині року варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Існує велика ймовірність загострення хронічних захворювань. І властиве Бикам легковажне ставлення до недуг у цьому випадку може зіграти злий жарт. Натомість фінансова сфера порадує представників знака. Гроші легко йтимуть до них у руки, що дасть змогу втілити в реальність давні бажання.

Тигр

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Представники знака – безперечні лідери короля року. Своїх улюбленців Тигр щедро обдарує вдалим збігом обставин. А тому ви постійно будете опинятися в потрібному місці і в потрібний час. Головне при цьому – не розгубитись і сміливо зробити крок назустріч своїй мрії. Також цей рік для Тигрів – сприятливий час, щоб вивести свої особисті стосунки на новий рівень. Шлюби, укладені у цей період, будуть не лише міцними, а й гармонійними. А ось стосовно фінансів зірки радять бути більш економними. Оскільки є велика ймовірність, що несподівані доходи змінюватимуться такими ж раптовими витратами. Тому намагайтеся чітко планувати свій бюджет та уникати спонтанних покупок.

Кролик

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

2022 рік для представників цього знака – сприятливий час, щоб закінчити давні починання. Ті справи, в яких ви довго стикалися з перешкодами і труднощами, підуть як по маслу. І тут головне не розгубити запал, довівши задумане до логічного завершення. Середина року – час внутрішніх змін. На багато обставин ви зможете подивитись під іншим кутом, знайшовши позитивні сторони там, де раніше бачили лише негатив. Для сфери особистих стосунків реальним випробуванням може стати початок весни. Конфлікти з коханою людиною розгорятимуться навіть від найменшої іскри. А тому варто виявити неабияку витримку і уникати гострих зауважень на адресу партнера.

Дракон

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

2022 рік порадує Драконів душевною гармонією. Представники знака зможуть легко вирішити давні проблеми, що дасть змогу трохи сповільнитись та насолодитися життям. Кінець весни – початок літа – час нових стартів. На вашому шляху зустрінуться люди, які допоможуть вдало втілити в життя давні задуми. У сфері особистих стосунків самотнім серцям зірки радять не квапити події. Є велика ймовірність, що ви зіткнетеся з розчаруванням. Зате сімейні Дракони зможуть не лише залагодити давні сварки зі своєю половинкою, а й стати ще ближчими одне до одного. Головне при цьому – частіше говорити відверто з партнером та виявляти ініціативу щодо романтичних учинків.

Змія

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2019

Мудрим Зміям рік Тигра обіцяє неймовірні пригоди. Зірки радять не будувати грандіозних планів, намагаючись чітко дотримуватися свого розкладу. Швидше за все, обставини складатимуться не так, як ви розраховуєте, і 2022 рік буде сповнений сюрпризів. Можуть виникнути ситуації, коли ретельно обдумані починання з незрозумілих причин переноситимуться на невизначений термін або відкладатимуться в довгу шухляду. Але це зовсім не причина засмучуватися та опускати руки. Швидше за все, доля приготувала вам набагато вдаліший та цікавіший сценарій розвитку подій. У сфері особистого життя Змій чекають незабутні знайомства та запаморочливі романи. Не проґавте шанс зустріти свою долю.

Кінь

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

2022 рік дасть представникам знака змогу трохи розслабитися і зайнятися своїми особистими справами. У вас з’явиться час для тих занять, які ви довго відкладали на завтрашній день. Курси, що цікавлять вас, поїздки в ті місця, які давно планували відвідати, – все це може стати реальністю. Але є одна умова: варто частіше казати «ні» в тих ситуаціях, коли вашою допомогою зловживають. А таких ситуацій також може бути чимало. У справах любовних зірки обіцяють зміни. Самотні серця опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому флірт і цікаві знайомства вам гарантовані.

Коза

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Рік Тигра для вас може стати роком кардинальних і позитивних змін. Працьовиті та наполегливі представники знака легко зможуть подолати перепони на своєму шляху та досягти, нарешті, тих висот, яких довго прагнули. У середині року зірки радять більше часу присвячувати своїм близьким людям – їм дуже потрібні будуть ваша підтримка та слушна порада. Кінець року – сприятливий період для того, щоби зайнятися своїм здоров’ям. У вас є всі шанси розібратися з давніми хронічними недугами. Не проґавте момент!

Півень

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Цього року натхнення стане частим гостем представників знака. До будь-яких завдань, навіть найнудніших і рутинних, ви зможете знайти креативний підхід. А тому кар’єрне зростання та серйозні досягнення даватимуться вам легко. Головне при цьому – триматися подалі від пліток і чуток, які можуть не найкраще позначитися на вашій репутації. Середина року обіцяє спонтанні подорожі та перспективні знайомства. На вашому шляху з’явиться людина, яка багато в чому змінить ваші погляди на життя та допоможе краще зрозуміти себе та свої цілі. Порадує і фінансова сфера – вивести свій дохід на вищий рівень буде неважко. Не проґавте вдалу можливість!

Собака

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Цей рік для Собак може бути дуже напруженим в емоційному плані. Швидше за все, ваш настрій буде кардинально змінюватися, і від активності та цілеспрямованості ви легко можете йти в апатію та небажання рухатися далі у вибраному напрямку. Зберегти внутрішній баланс при цьому допоможуть якісний відпочинок і творчість. Тому не варто доводити себе до тотальної втоми. У будь-якій ситуації знаходьте час для виконання своїх невеликих бажань. У справах любовних сімейним представникам знака зірки обіцяють гармонію. Ви маєте всі шанси не тільки залагодити давні конфлікти з партнером, а й обговорити подальші плани без суперечок та розбіжностей. Головне – бути щирими і не мовчати про свої претензії та образи.

Свиня

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Рік Тигра обіцяє представникам знака чимало ситуацій, у яких доведеться робити вибір. При цьому швидко і без зволікань. І найкращим порадником у цьому плані стане саме ваша інтуїція. Також зірки радять звернути увагу на свої думки. У 2022 році вони часто ставатимуть реальністю. Тому не забувайте про те, що передусім успіх та благополуччя народжуються у вашій голові. У справах фінансових зірки обіцяють стабільність. Тож непередбачуваних витрат, як і непередбачених доходів, можна не очікувати. Зате буде можливість втілити у життя давні мрії.

Мавпа

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Король року Тигр обіцяє Мавпам багато яскравих подій, які зроблять ваше життя різноманітнішим і насиченішим. Та у вирі розваг і свят представники знака ризикують проґавити значні, можна сказати поворотні, моменти, пов’язані з новими цікавими перспективами. Тому зірки радять не розслаблятися і не дозволяти собі плисти за течією. Також варто бути обережними щодо фінансових операцій. Є велика ймовірність потрапити в халепу. А тому не соромтеся питати поради у близьких людей.

