Весна ― це, мабуть, найгарніша пора року. У цей час так і хочеться бути на висоті і мати неперевершений вигляд. Надати трендовості вашому образу допоможе модний манікюр. Які тенденції в нейл-арті будуть актуальними навесні 2022 року? Дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Манікюр 2022: модні тренди року

Навесні 2022 року в моду повертається мінімалізм у манікюрі. Трендовий нейл-арт буде лаконічним, ніжним і стриманим. Однак це не означає, що яскраві кольори вийдуть з моди. Вони також посядуть почесне місце в трендах манікюру. Отже, навесні 2022 року визначальними будуть такі тенденції:

Глибокий синій залишається на піку моди. Однак навесні 2022 року актуальним у манікюрі буде не тільки насичений колір, а й блакитний та волошковий.

Весна ― це пора, коли все оживає і розквітає, а тому флористичні мотиви на нігтях стануть гарним рішенням. Такий манікюр додасть вашому образу ніжності й витонченості.

Матове покриття в манікюрі утримає свої позиції навесні 2022 року. Обирайте актуальні пастельні та нюдові відтінки і сміливо поєднуйте їх із глянцевими деталями, малюнками і стразами.

Як і раніше, френч залишається незмінною класикою. Він буде актуальним і навесні 2022 року. Трендовим буде френч у яскравих колірних рішеннях: блакитному, бузковому, фіолетовому, жовтому і зеленому.

Навесні 2022 року блискучий манікюр радуватиме своїм розмаїттям варіантів. Трендовим буде дизайн зі світловідбивними блискітками, фольгою і стразами.

Більше на тему: Домашня ванночка для рук від сухості та тріщин

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.